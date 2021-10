Bellido sobre voto de confianza al gabinete Vásquez: “A nivel de bancada no está definido”

El congresista de Perú Libre Guido Bellido aseguró que la posición de su bancada frente al pedido de voto de confianza formulado por la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, aún sigue en debate. El parlamentario oficialista precisó que un sector de la agrupación parlamentaria ya tiene una postura; pero, indicó que dentro del partido de Gobierno se manejan dos alternativas: que cada legislador emita su voto de forma personal o que las minorías acaten la decisión de la mayoría.

“ La cuestión de confianza está clara para nosotros (militantes de Perú Libre); sin embargo, a nivel de bancada todavía no está definido porque no todos los que están en la bancada son parte del partido . Hay dos opciones: una es que optemos porque cada quien tome la decisión a conciencia de respaldar o no respaldar (sic). Otro es debatir, agotar el debate, someter a votación y (debemos) ajustarnos minorías a mayorías”, declaró Bellido a la prensa en Trujillo.

“Por el momento, hay posturas, a nivel de bancada, personales e individuales. Fuera de la bancada, a nivel del partido, sí hay consensos, porque la máxima instancia del partido ha sesionado (...). El Comité Ejecutivo Nacional (CEN), los comités regionales, ellos han decidido no dar voto de confianza. Eso va a tener que pesar en el momento en que tengamos que poner en debate (la posición de la bancada) ”, agregó.

En ese sentido, el ex primer ministro reiteró que apuesta por no otorgar la investidura, debido a que es un militante que ”se sujeta a los acuerdos que representan la totalidad” de los afiliados de Perú Libre.

Guido Bellido afirma que “de ninguna manera” volvería a asumir el cargo de primer ministro

Guido Bellido aseguró que “de ninguna manera” aceptaría volver a ocupar el puesto de titular de la Presidencia del Consejo de Ministros. El parlamentario aseveró que desde el Congreso aportará para que el Perú “siga desarrollándose y así siga avanzando”.

“No, de ninguna manera (volvería a ser primer ministro). Nosotros ya hemos estado, nos corresponde ser congresistas y desde ahí vamos a aportar para que nuestro país siga desarrollándose y así siga avanzando”, expresó el congresista a Canal N desde Cajamarca, ciudad en la que el último jueves se desarrolló el primer pleno descentralizado del Poder Legislativo 2021-2026.