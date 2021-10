Elmer Cáceres: “Es injusto que nos quieran ver como una organización criminal con chismes”

En la audiencia de apelación de detención preliminar, el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, cuestionó los elementos expuestos por la fiscal superior, Rosario Lozada Sotomayor, quien tuvo la palabra antes de que él interviniera y ejerciera su defensa.

“Es injusto que nos quieran ver como una organización criminal con temas de chismes”, dijo la autoridad regional, investigada por presuntamente liderar esta organización denominada Los Hijos del Cóndor.

Elmer Cáceres calificó de “novela” los argumentos de la representante del Ministerio Público, a quien exigió que presente documentos que confirme una repartición de tierras a consejeros regionales.

“ El Gobierno Regional de Arequipa, señores jueces, no ha entregado ni un centímetro de metro cuadro a ningún consejero regional ni allegados, que quede bien claro. Yo quisiera que la señora fiscal sea más seria y presente los documentos”, refirió.

Respecto a los audios que los comprometerían a él, funcionarios y consejeros regionales dijo: “solamente son conversaciones donde las conversaciones son entre amigos, hablan de sentimientos, de amores, de licor, de propuestas que no tiene sentido”.

Cáceres Llica aseguró, además, que la consejera regional, Chriss Díaz, quien entregó las grabaciones la Fiscalía, lo “provocaba constantemente”.

“Los audios donde la consejera constantemente viene a mi oficina y me pide obras, de tal forma que mi persona para desviar su atención le tengo que inclusive mentir (…) Constantemente la señorita me llama, de tal forma ya cansado de sus llamados le tengo que decir que no es posible licitar las obras como ella quiere, ella quería una obra en Camaná, yo le dije no se puede”, señaló.

El gobernador de Arequipa argumentó que supuestamente existe un ensañamiento contra su persona por su origen de nacimiento y raza. “ Siempre he sido marginado por mi condición de provinciano, quizá por mi color de piel. (…) Yo quisiera que me traten no con estigmatización ”, mencionó, al mismo tiempo que cuestionó que exgobernadores regionales como Yamila Osorio y Juan Manuel Guillén, y alcaldes como el de la municipalidad provincial, Omar Candia, son investigados por otros procesos en libertad.

Elmer Cáceres Llica dijo confía en la justicia y que no huirá mientras continúan las investigaciones por este caso.