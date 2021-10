Hildebrandt: “Presidente Castillo, el proyecto de PL no es aplicable. Tírelo a la basura de una vez por todas”

En su última columna, el periodista César Hildebrandt criticó la postura del presidente Pedro Castillo, quien durante esta semana brindó declaraciones que contradecían los mensajes de moderación de sus propios ministros. El director del semanario Hildebrandt en sus Trece, en ese sentido, opinó que no por ocupar el cargo de mandatario del país, el jefe de Estado puede maltratar a sus aliados políticos contradiciéndolos.

“He defendido la legitimidad de este gobierno y he criticado, con aspereza, sus continuos errores. Pero una cosa es equivocarse y otra es jugar sucio. Y juega sucio el presidente Castillo cuando revienta el esfuerzo centrista de su primera ministra y los malabares dialécticos de su ministro de Economía, que hace ahora de intérprete y piadoso traductor” , escribió Hildebrandt en su semanario.

La estatización del gas de Camisea, el cierre del Congreso, la instauración de una Asamblea Constituyente, entre otros, fueron los recurrentes temas que el presidente abordó esta semana, en distintos espacios, lo que generó que sus adversarios políticos lo criticaran y sus ministros lo defendieran.

“Juega sucio Castillo cuando saca el corvo del paisano y dice que habrá que estatizar Camisea. No importa que al día siguiente Pedro Francke niegue tres veces lo dicho por su jefe desastroso e intente hacernos creer que ‘nacionalizar’ es sinónimo de ‘expandir’, ‘difundir’ y ‘ampliar’”, se refirió Hildebrandt sobre el asunto.

Por ello, recomendó al presidente de la República tener una visión amplia sobre el país. “Castillo se apoca a sí mismo, reduce sus horizontes y no se siente el presidente de un país complicado en el que la derecha ha abusado siempre”, escribió el periodista, que indicó que se “necesita un hombre que comprenda el contexto y no uno que disfrute en la ofuscación”.

También, pidió a Castillo arrojar “a la basura” el proyecto de Perú Libre, ya que no es aplicable en el país. Además, le recordó que su triunfo no hubiera sido posible si el rival hubiese sido otra persona.

“Presidente Castillo: el proyecto de Perú Libre no es aplicable. Tírelo a la basura de una vez por todas. Usted está en Palacio porque el antifujimorismo, el sistema inmunitario de este país, así lo quiso. Por más rojo que se sienta, usted le debe la presidencia a los glóbulos blancos que impidieron, por tercera vez, que la heredera de la corrupción pisara el Palacio que ensució su padre” , aseveró el periodista.

Por otro lado, arremetió contra Vladimir Cerrón, jefe del partido político Perú Libre, organización que ganó las últimas elecciones presidenciales. A él lo tildó de “borrascoso” e “incompetente” que ignora conceptos básicos de la economía.

“Si alguien como Cerrón le hizo creer otra cosa, consulte con su esposa, que parece más lista que usted. No consulte con la gente cercana al Movadef, que pretende enjaularlo. No le pida auxilio intelectual a quienes lo ven como un instrumento dócil. No se asesore por quienes creen que en Venezuela hay una democracia acosada y que en Cuba hay socialismo y “verdadera democracia”. No crea en los mensajes del Foro de Sao Paulo, que es la versión vintage de lo que aquí decía aquel viejo Partido Comunista que apoyó a Manuel Prado y se hizo socio del gobierno de Velasco”, escribió en su columna titulada “Pedro Castillo: ¡Cállese de una vez!”.