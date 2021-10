Walter Gutiérrez: Percibimos la corrupción (en gestión Cáceres) pero no teníamos pruebas

Nos recibe temprano en el despacho de la gobernatura. A 48 horas de asumir el cargo admite que en varias oficinas reina el desorden. En ese caos, Gutiérrez ya toma decisiones. Su nuevo gerente general es Jorge Suclla Medina. Anuncia cambios graduales en 90 % de gerencias. Deben irse los titulares de Salud, Educación y Transportes. En Autodema ya eligió al reemplazante de Napoleón Ocsa. El miércoles próximo, saldrán siete resoluciones con cambios sobre todo donde predomina la acefalía ¿Qué tareas urgentes hay? Majes II y la utilización de S/ 126 millones transferidos al gobierno regional por regalías mineras. Para Gutiérrez ese dinero debería destinarse a una nueva emergencia del hospital Goyeneche.

La Defensoría del Pueblo le ha pedido que los servicios básicos no se detengan.

Después del martes de la próxima semana debemos tener listos varios cambios, sobre todo donde no hay gerentes. Elegiremos a la gente adecuada. Aquí no hay posibilidad de amigos, se elegirá a quienes cumplan el perfil y y experiencia trabajar de manera veloz.

Usted llegó como vicegobernador en la plancha del señor Cáceres Llica. Es cierto que se distanciaron por discrepancias. Pero nunca percibió los presuntos actos corruptos.

Percibimos algo…

¿Por qué no lo denunciaron?

Una cosa es percibir y otra tener las pruebas. Lamentablemente, me mandaron una resolución diciéndome que solamente podía intervenir cuando el gobernador lo requiriese. A pesar de eso, como ustedes han visto, se cambió varios gerentes, se pidió el cambio de otros pero siempre veíamos que los gerentes eran amigos y más amigos. Vimos que era un poco difícil llevar adelante un gobierno de esa manera y romper esa ‘argolla’.

O usted no decía nada, pues según algunos trascendidos, pidió un lote en la Asociación Radiante Sol en Majes.

Desconozco absolutamente esto. Conversé con mi señorita hija ( la consejera Kimmerlee Gutiérrez). Ella sí tenía conocimiento y se opusieron (a la entrega de tierras)

La señorita Kimmerlee Gutierrez también era beneficiaria de dos terrenos…

Es totalmente falso. Pasaba que los demás consejeros querían una tranquilidad. Y la única manera de conseguirlo era ofrecerle a Kimmerlee. Ellos dijeron: “no se preocupen que ella ha aceptado”, pero no, ella no aceptó, sino hubiese votado a favor. Me mantuve al margen, nunca pedí nada.

¿Al señor Richard Calvo nunca le pidió nada?

No, con el señor Richard tenemos una amistad de las elecciones de 2010, luego muy pocas veces nos encontramos. Nunca tuve acceso a Autodema. Siempre se me metía de pretexto el Covid-19, que estaban en el campo, nunca tuve la oportunidad de estar en un lugar para conversar y tomar decisiones sobre ciertas cosas que no van. En todo lugar (gerencias) se encuentran cosas que se hicieron al champú.

Usted invitó al señor Cáceres Llica para que sea el candidato de su movimiento. ¿Por qué lo hizo?, este tenía antecedentes de violación sexual, cuestionamientos en el municipio de Caylloma.

Daba la sensación que íbamos a trabajar de la mano, de que la visión y proyectos que yo tenía, iban a ser realidad para Arequipa y que él también los iba a respetar.

Y esos antecedentes negativos no le preocupaban?

No había una sentencia y no lo hay hasta ahora (...) Había cosas que yo desconocía. Lo importante era que Arequipa se sintiese totalmente servida y así como conversábamos daba la sensación de que verdaderamente íbamos a trabajar, pero como le digo, a los dos días de gobierno él se cerró…

¿Por qué se pelearon?

Formó su equipo a solas. Quedamos que los equipos iban a ser evaluados por los dos y no cumplió. Ahí incumplió su palabra y se rompió. Le advertí a través de oficios sobre ciertos gerentes que no estaban bien, hizo caso omiso.

¿ Puntualmente sobre alguien?

El de Transportes (Grover Delgado acusado de cobrar cupos a los trabajadores) Marcelo Córdova de Copasa y Autodema (...) donde se facturaron obras que no se hicieron. Esto había que probar. Íbamos, mirábamos, pero no podíamos conseguir documentos para probar que se estaban haciendo estas cosas.

Está a punto de vencerse la suspensión del contrato de Majes II en tres días. ¿Qué pasará con este proyecto?

Mañana(viernes) nos estamos reuniendo con los empresarios (Cobra tiene la concesión) Pedimos 45 días de ampliación de plazos dado este momento de emergencia. No soy un hombre dispuesto a dejar las cosas para atrás para que se hagan de acá a 20 años.

Hay mucha gente que rechaza la adenda 13 en Majes. No debe firmarse porque hubo corrupción en ella, dicen. Cáceres cuando asumió dijo que esta no iba, luego cambió de opinión sospechosamente.

Así es. Estoy a favor de la adenda 13. Todo lo que es beneficio para Arequipa hay que empujar. Muchas personas cerraron sus ojos, sin ver iniciar este proyecto y terminarlo.

O sea, usted quisiera que el proyecto Majes siga con Cobra…

Vamos a verificar estas cosas. Tiempos para inicio de la obra y el respaldo económico para que no estén paralizando a cada rato o que se les dé algún anticipo más. Una empresa debe ser sólida y tener detrás un capital social fuerte. Otra cosa que preocupa es que desde arriba ya han verificado esto.

Es decir el Ministerio de Economía, ProInversión y Contraloría ya aprobaron la adenda. Falta que el Consejo Regional la apruebe, pero no tenemos consejeros.

Así es. No hay consejeros. Ellos están haciendo su trabajo de recomponerse.

¿Usted se siente seguro de asumir el cargo? Algunos decían está un poco temeroso?

Lo único que no podía era firmar pero se encontró jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones. Esta dice que si el alcalde por “x” motivo se ausenta inmediatamente toma las riendas el tenientea lcalde. Esto sucede para las demás autoridades.