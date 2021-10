Las bancadas que negarían voto de confianza por declaraciones de Castillo sobre nacionalizar Camisea

El panorama que tendrá que afrontar el gabinete de Mirtha Vásquez de cara al reinicio del debate del voto de confianza en el Congreso de la República, el próximo jueves 4 de noviembre, se ha vuelto complejo luego de las últimas declaraciones del presidente Pedro Castillo, quien puso sobre la mesa el tema de una posible nacionalización del gas de Camisea. Esa declaración del jefe de Estado, desde Bagua Grande, hizo eco rápidamente en el Parlamento y cambió la postura de algunas bancadas respecto a apoyar al gabinete ministerial.

El último lunes, Mirtha Vásquez dirigió un discurso durante casi dos horas ante el Congreso de la República. La primera ministra dividió la presentación de las políticas generales de su gestión en 10 temas; hizo énfasis en derechos básicos, reactivación económica, tecnología digital, descentralización del Gobierno, lucha contra la corrupción, acción frente al cambio climático, entre otros .

Atendiendo lo expuesto por la titular de la PCM, algunas bancadas ya habían tomado una postura respecto a si otorgarían el voto de confianza, entre ellos descataron los grupos parlamentarios de Juntos por el Perú, Somos Perú – Partido Morado; en otra línea con una decisión menos firme, pero a favor de apoyar la investidura del gabinete Vásquez estaban Podemos Perú, Acción Popular y algunos legisladores de Perú Libre. Por otro lado, Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País estaban en contra. El panorama se mostraba favorable para una posible entrega del voto de confianza, pero en los días siguientes se complicaría la búsqueda de consenso .

El debate en el Pleno se vio interrumpido por la trágica noticia del fallecimiento del congresista oficialista Fernando Herrera Mamani, producto de un paro cardiorrespiratorio. La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, tuvo que cortar la intervención de la parlamentaria Silvia Monteza Facho, del partido Acción Popular, para informar del deceso. En línea con ello, la sesión tuvo que ser reprogramada. Finalmente, se conoció que se estableció el jueves 4 de noviembre como la nueva fecha.

Durante el homenaje realizado al fallecido parlamentario en el Hall de los Pasos Perdidos, tanto el presidente de la República, Pedro Castillo, como la titular del Congreso, María del Carmen Alva, hicieron un llamado a dejar de lado las confrontaciones entre el Ejecutivo y el Congreso; pidieron la unidad entre ambos poderes del Estado. Congresistas de oposición se unieron durante la ceremonia a este llamado .

Voto de confianza: Conoce a las bancadas que no otorgarían la investidura por declaraciones de Castillo sobre nacionalizar Camisea

Declaraciones de Pedro Castillo habrían roto los consensos

Desde Amazonas, el presidente Pedro Castillo habría complicado los consensos dentro de las bancadas parlamentarias al instar al Congreso a trabajar en conjunto una ley sobre la nacionalización del gas de Camisea: “Acabamos de firmar el decreto supremo sobre la recuperación del gas y desde acá instamos al Congreso para que hagamos una ley conjunta sobre la estatización o la nacionalización del gas de Camisea . Es necesario darles a los peruanos lo que el pueblo ha producido”, expresó.

El martes 26, el jefe de Estado intentó reducir el ruido político que generó con un tuit en el que intentaba aclarar su postura frente al gas de Camisea: “ Como gobierno del pueblo somos y seremos respetuosos con la libertad de empresa . El gasoducto que llevará el gas al sur del país es nuestra prioridad, así como su masificación en beneficio de todos los peruanos. Ese es nuestro compromiso asumido con el pueblo y lo cumpliremos”.

Bancadas anuncian negativa del voto de confianza

Desde Podemos Perú, denuncian un presunto boicot del presidente Pedro Castillo a su primera ministra, Mirtha Vásquez. El congresista Carlos Anderson consideró que las declaraciones sobre un pedido para que el Legislativo apruebe una ley a fin de nacionalizar el gas de Camisea solo generará la ruptura de consensos previos de cara al voto de confianza: “El presidente básicamente boicotea los esfuerzos de su primera ministra por lograr un mínimo de consenso y buscar una salida inteligente”, refirió a RPP.

En la misma línea va Alianza para el Progreso (APP). A través de su vocero, Eduardo Salhuana, dejaron en claro que declaraciones del jefe de Estado sobre el tema del gas pone en “peligro” la entrega del voto de confianza: “La premier tiene un talante concertador y de búsqueda de consensos hablando sobre la inversión privada, pero en paralelo el presidente habla sobre la nacionalización o la estatización. Sin duda alguna, son mensajes contradictorios y nos genera una preocupación sobre lo que piensa el Ejecutivo ”, aseveró en los exteriores del Congreso.

Por su parte, la vocera alterna de Acción Popular, Karol Paredes, anunció que le pedirá una aclaración a la titular de la PCM sobre la propuesta del jefe de Estado; a la vez, rechazó cualquier cierre de la economía con medidas de nacionalización o estatización: “ Como hay un doble discurso, no sabemos a quién creerle, si al presidente o si a la jefa del gabinete ministerial en este tema del gas ”, precisó a Canal N.

Mientras tanto, José Jerí de Somos Perú cuestionó que Castillo se haya referido en los términos que hizo sobre Camisea, cuando la jefa del gabinete aseguraba que se respetaría la seguridad jurídica para convocar a las inversiones nacionales y extranjeras: “ En suma, seguimos manteniendo en duda darle el voto de confianza ”, sostuvo.

En cuanto a la bancada de Perú Libre, esta no tiene una postura definida sobre si apoyará el voto de confianza y todo apunta a que estarán divididos. El congresista oficialista Jorge Marticorena manifestó que pese a las declaraciones que hizo Pedro Castillo sobre la posibilidad de nacionalizar el gas de Camisea, esto nunca ha sido parte la propuesta del Gobierno, ya que ellos no apoyan la estatización de empresas: “ El mensaje de estatizar, siempre se ha señalado, que eso no va y creo que eso lo ha explicado la premier y ese es el plan que se ha propuesto ”, comentó a RPP.

Votos definidos a favor y en contra

La congresista de Juntos por el Perú Ruth Luque aseguró que el mensaje del presidente Pedro Castillo, de promover la estatización del gas de Camisea “no genera ninguna inestabilidad”, por lo que sus declaraciones no ponen en peligro su apoyo al voto de confianza: “No hay ninguna inestabilidad. Creo que el presidente Castillo se reafirma en la orientación que él planteó en su campaña, que es poner a disposición los recursos naturales en beneficio de la población ”, indicó durante el festival del pan Tanta Raymi 2021.

Por su parte, Avanza País tampoco estaba a favor de apoyar al gabinete Vásquez. Así lo dio a conocer la congresista Adriana Tudela, quien calificó como “palabras vacías” lo expuesto por la titular de la PCM ante el Pleno: “ Vamos casi 100 días de gobierno y seguimos escuchando palabras vacías. Vienen a exigirnos confianza, consenso, gobernabilidad y responsabilidad, pero hacen todo lo contrario ”, dijo a Exitosa.

Por su parte, las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular adelantaron antes de las declaraciones del presidente Castillo sobre la nacionalización del gas que estarán en contra del voto de confianza y reafirmaron su decisión tras la exposición de Mirtha Vásquez ante el Pleno del Congreso; señalaron que no se habían sentido satisfechos con los lineamientos de gobierno planteados .

Por el momento, los votos quedarían de la siguiente manera: