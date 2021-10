También hay paros indefinidos en Áncash, Loreto y sur de Ayacucho

Los paros indefinidos no solo están en el Corredor Minero del Sur. Desde hace cinco días, la comunidad campesina de Aquia, en la provincia ancashina de Bolognesi, viene bloqueando la vía que conduce al campamento de la minera Antamina en demanda del pago por el servicio del uso de tierras que utiliza la empresa para su mineroducto.

“Tenemos control de los 50 kilómetros de la vía por donde pasa el mineroducto, desde Yanashallash hasta Mojón. No hay pase, pero hay una ruta alterna con tránsito normal: Huaraz-Huallanca y Huallanca-La Unión. El bloqueo es solo para Antamina”, declaró el dirigente Adán Damián.

Dijo que Aquia no es considerada zona de influencia, no tiene convenio marco y no son respetados por la empresa, por lo que exigió su salida.

Mencionó que se están sumando más pueblos y que el paro se fortalecerá. “Tenemos la logística, proyectamos el paro para meses”, afirmó.

Ayer recibieron el apoyo del presidente de la Asociación de Municipalidades de los Centros Poblados de la Provincia de Huari (Amuceph), que agrupa a 52 municipalidades.

En un comunicado, Antamina negó las imputaciones. Indicó que hay un proceso de diálogo y que está dispuesta a retomarla.

Y en la Amazonía, los pueblos awajún, achuar, kichwa, kukama y arabela están ocupando la Estación 5 y los lotes petroleros 95, 192, 8 y 67, desde el 4 de octubre pasado.

Loreto. Nativos toman Estación 5 y cuatro lotes petroleros. Foto: difusión

Su dirigente, José Fachín, declaró que exigen solución a la deuda social y ambiental que les tienen por cincuenta años de actividad hidrocarburífera. Además, demandan la renegociación de los contratos petroleros y la discusión de un plan de vida pospetróleo.

“Hoy (ayer) el ministro de Energía y Minas nos dijo que después de Las Bambas tienen un encuentro con Bolivia, y luego de eso van a ingresar a la Amazonía”, refirió Fachín.

Tres provincias de Ayacucho (Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara) también se unieron para exigir el retiro de la actividad minera en sus cabeceras de cuenca.

La clave