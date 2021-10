Bermejo sobre Camisea: “Nosotros debemos poner el gas al servicio de los peruanos”

El congresista Guillermo Bermejo de Perú Libre respaldó al presidente de la República, Pedro Castillo, respecto a sus declaraciones sobre una posible nacionalización del gas de Camisea. El parlamentario pidió al Congreso y a los inversionistas no temer al término nacionalización ya que lo único que se buscaría es impulsar la masificación del gas en las regiones del sur del país.

“ El tema del gas es bien sencillo. Nosotros debemos poner el gas al servicio de los peruanos. El término puede ser agradable o desagradable . Ya se ha iniciado, no es una idea. Casi 800 millones de soles, si no me equivoco, para la masificación del gas en las regiones del sur”, declaró desde Cajamarca, donde se desarrolla este jueves el Pleno descentralizado del Congreso.

El último lunes 25, desde Bagua Grande, el presidente Pedro Castillo instó al Congreso a trabajar en conjunto una ley sobre la nacionalización del gas de Camisea: “Acabamos de firmar el decreto supremo sobre la recuperación del gas y desde acá instamos al Congreso para que hagamos una ley conjunta sobre la estatización o la nacionalización del gas de Camisea. Es necesario darles a los peruanos lo que el pueblo ha producido ”, expresó jefe de Estado.

PUEDES VER: Hoy aprobarían seis contrarreformas en pleno de Cajamarca

Al respecto, Guillermo Bermejo recordó que el Estado peruano hace negocios desde hace años con empresas estatales de todo el mundo: “ Empresas estatales existen en todo el mundo y hacemos negocios con ellas, vienen empresas estatales de Colombia, de Brasil, de España, de los propios Estados Unidos y nadie se horroriza ”, señaló.

Desde el Ejecutivo piden calma

Las primeras declaraciones del jefe de Estado generaron mucho ruido político. En respuesta, en horas de la noche del martes, el mandatario envió un tuit aclarando la postura de su gobierno frente al gas de Camisea: “Como gobierno del pueblo somos y seremos respetuosos con la libertad de empresa. El gasoducto que llevará el gas al sur del país es nuestra prioridad, así como su masificación en beneficio de todos los peruanos . Ese es nuestro compromiso asumido con el pueblo y lo cumpliremos”.