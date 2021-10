EsSalud responde sobre historia clínica por COVID-19 de fallecido congresista Fernando Herrera

El legislador Fernando Herrera Mamani de Perú Libre falleció durante el pleno del Congreso de la República el último lunes 25 de octubre, cuando se debatía el pedido de confianza de la titular del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez. Posteriormente, por medio del vocero de bancada, Waldemar Cerrón, se supo que el parlamentario, que representaba a la región Tacna, pereció producto de un paro cardiorespiratorio.

Asimismo, una denuncia periodística emitida en Exitosa este miércoles sostuvo que Fernando Herrera tampoco habría recibido el alta médica por el coronavirus (COVID-19) por parte del Seguro Social de Salud (EsSalud) .

Del mismo modo, se detectó que Fernando Herrera recibió tres atenciones mientras tenía la enfermedad. Las fechas, según el medio, serían el 5 de agosto, el 16 de setiembre y el 21 de octubre de este 2021; asimismo, se supo que el legislador recibió una teleconsulta posterior al contagio de la enfermedad.

Al respecto, de acuerdo a la información difundida en Exitosa el 5 de agosto del 2021, el congresista de Perú Libre habría reportado una mejoría. Sin embargo, el historial clínico informó que tenía síntomas, como dolor dorsal, de hombro, dolor de cabeza, entre otros, por lo que habría pedido citas presenciales, pero se las habrían negado.

“ Este era un caso que necesitaba un seguimiento cardiológico . Es una persona de 55 años con antecedentes de asma. Se sabría que iba a tener fibrosis pulmonar porque se necesitaba saber si el corazón había sido afectado (…) Hubo un descuido. Hay otro descuido al no hacer la necropsia”, declaró Marco Almeri Estrada, médico cardiólogo del Hospital Barton al citado medio.

EsSalud sostiene que historial tendría imprecisiones

En conversación con La República, Floiro Valerio Tarazona Ramírez, jefe de Comunicaciones de EsSalud, mencionó que la información emitida por el medio sería inexacta, motivo por el cual la institución difundirá un comunicado para aclarar lo que pasó con el congresista Fernando Herrera Mamani. “Vamos a emitir un comunicado. Esa información que se ha dado es inexacta ”, refirió.

Por otro lado, Katy Larrea, subgerente de prensa de EsSalud, lamentó que se haya emitido la información, pues considera que la entidad no puede pronunciarse ante una “historia clínica privada”.

“ Nosotros no estamos autorizados para mostrar esa historia clínica . Si la denuncia (de Exitosa) se hizo pública, esa es una historia clínica médica de un paciente. Sobre eso se empezó a leer. No podemos responder sobre una historia clínica privada. No podemos hablar de la historia clínica de un paciente”, sostuvo la funcionaria en diálogo con esta redacción.

El comunicado precisó que luego de ingresar al Centro de Atención y Aislamiento Temporal Covid-19 de la Villa Panamericana, el congresista presentó sintomatología leve, por lo que no requirió soporte respiratorio, y tras haber cumplido los 14 días del aislamiento como lo requiere el protocolo, fue dado de alta “con funciones vitales estables y sin complicaciones, tal como consta en la epicrisis que fue entregada al paciente, por lo que resulta falsa la versión que no se le dio de alta”.

Además, mencionan que se le hizo un seguimiento de control poscovid, mediante teleconsultas médicas “conforme a los protocolos establecidos”.