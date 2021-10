Candia espera que se estabilice la gestión en el Gobierno Regional de Arequipa

El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar inspeccionó ayer los trabajos de construcción de muros de contención en la torrentera San Lázaro.

En enero de este año, la activación de este cauce producto de las lluvias, puso en peligro cuatro viviendas. El burgomaestre detalló que por ello se construirá un muro de 5.80 metros de alto con disipadores de energía.

Los trabajos iniciaron el pasado 6 de septiembre y, de acuerdo al expediente técnico, deben culminarse la quincena de diciembre próximo. La obra va en un 15% de avance y todo está valorizado en un millón y medio de soles.

Durante la inspección, Omar Candia se refirió a la situación que afronta el Gobierno Regional de Arequipa. Afirmó que no buscará, por lo pronto, una reunión con el vicegobernador regional Walter Gutiérrez, quien está al frente de la entidad tras la detención del gobernador Elmer Cáceres Llica. Dijo que prefiere esperar los 10 días de detención preliminar. “Entiendo que el vicegobernador ya ha asumido sus funciones y espero que tome las medidas necesarias para garantizar la funcionalidad del Gobierno Regional. No voy a buscar una reunión con Gutiérrez porque no tenemos una agenda pendiente, pero si él me convoca estaré presente”, indicó Candia.

El burgomaestre evitó dar una apreciación personal sobre la detención de Cáceres Llica, pero indicó que respeta su presunción de inocencia.

Candia recordó que el 2019 la Municipalidad Provincial de Arequipa delegó al Gobierno Regional facultades en algunas obras pendientes que hasta la fecha no se realizan como el Eje Residencial, la construcción de dos megaparques y un complejo deportivo.

Sobre el futuro de la empresa de saneamiento Sedapar, cuyo gerente general Richard Calvo está detenido por el caso Los Hijos del Cóndor, Candia indicó que la gerenta adjunta ya debió asumir el cargo de manera inmediata.