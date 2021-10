RMP sobre estatizar Camisea: “Con las declaraciones de Castillo todo se arruinó”

Tras invocar al Congreso para trabajar en una ley para estatizar el gas de Camisea, el presidente de la República, Pedro Castillo, remarcó que el proceso de recuperación del gas para los peruanos se ajustará al irrestricto respeto a la libertad de empresa.

“Como Gobierno del pueblo, somos y seremos respetuosos con la libertad de empresa. El gasoducto que llevará el gas al sur del país es nuestra prioridad, así como su masificación en beneficio de todos los peruanos. Ese es nuestro compromiso asumido con el pueblo y lo cumpliremos”, escribió en mandatario vía Twitter.

Rosa María Palacios recordó que la propuesta de Castillo Terrones dada en la región Amazonas es contradictoria con el discurso de la primera ministra, Mirtha Vásquez, ante el Congreso de la República este lunes 25. Además, la medida es inconstitucional y no contaría con los votos del Legislativo.

“Parecía que estaba retornando al ideario y programa de Vladimir Cerrón, que señala que va a estatizar más o menos todo ¿Qué pasó? ¿Se equivocó el presidente o en el fondo es un radical y lo dijo dolosamente sabiendo que estaba en un minimitin en Bagua?”, cuestionó Palacios.

Las reacciones económicas luego del anuncio de estatizar el gas de Camisea no se hicieron esperar. El dólar volvió a bordear los S/ 4.00 y la Bolsa de Valores de Lima cerró en negativo. RMP se refirió a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, quien ha advertido que las declaraciones del jefe de Estado harían bajar las expectativas empresariales.

“Lo que dijo claramente el señor Julio Velarde es que la inversión privada calculada por el BCR va a ser cero. Al Perú no viene un centavito. Y si le hubieran preguntado dos días antes… el cambio de gabinete, la salida de Bellido, la entrada de Mirtha Vásquez y un discurso más sensato y homogéneo habían causado una expectativa positiva, pero con las declaraciones del presidente en Bagua todo se arruinó”, comentó Palacios.

Para la conductora de LR+, la situación es bastante compleja y un tuit de Castillo Terrones no lo solucionaría. Agregó que esto podría perjudicar al gabinete de Mirtha Vásquez, que recibiría (o no) el voto de confianza este 4 de noviembre.

La investidura de Vásquez Chuquilín dependería de las bancadas de Acción Popular, Podemos Perú y Alianza para el Progreso; sin embargo, ya han demostrado su insatisfacción con el discurso antiinversión de Pedro Castillo, según Palacios.

“Algunos partidos que iban a apoyar a Mirtha Vásquez ahora lo están pensando mejor. Ese tuit del presidente no resuelve nada, no zanja nada”, aclaró.

Aunque la Cancillería confirmó la participación del mandatario en la próxima edición del Foro Económico Mundial, que reúne a líderes empresariales, de Gobierno y organizaciones internacionales, RMP indicó que es un viaje inútil porque la confianza empresarial ya se ha perdido.

Asimismo, precisó que el Ejecutivo debería asumir el error, rectificar el discurso de Castillo Terrones y enrumbar el Gobierno para mejorar las condiciones económicas del país.

“Le va a constar caro a Mirtha Vásquez y tal vez no lo logre (obtener la investidura) porque no da confianza; y no ella, sino el presidente de la República”, lamentó.