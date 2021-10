Rafael López Aliaga sigue sin pagar abultada deuda coactiva con Sunat

Medio año después de haber perdido las elecciones presidenciales, y cuando ahora pretende postular a la alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga no se ha molestado en pagar un centavo de la cuantiosa deuda tributaria coactiva que acumulan 8 empresas de su propiedad, o con las que estuvo vinculado como accionista.

Durante la competencia electoral, primero aseguró que desconocía las deudas coactivas porque nunca había sido notificado, luego afirmó que instruiría a sus abogados para aclarar que no es un deudor tributario e incluso manifestó que contaba con el dinero suficiente para pagar la enorme suma.

En lugar de acogerse al fraccionamiento de la deuda total o parcial, como haría cualquier ciudadano, o a otra de las modalidades que ofrece la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), el líder de Renovación Popular prefirió que la deuda continuara impaga y siguiera creciendo.

En esa ocasión solo canceló una deuda tributaria a su nombre por 45.454 soles.

Cuando La República informó de la deuda coactiva de sus empresas durante la campaña electoral, la suma alcanzaba los 33 millones 091 mil 914 soles.

Ahora el monto llegó a los 34 millones 639 mil 768 soles . Esto es, 1 millón 547 mil 854 soles más que hace 6 meses.

De acuerdo con una reciente revisión de los últimos informes que entregó la Sunat a las centrales de riesgo sobre las deudas coactivas de las empresas de López Aliaga, estas son Marsano Palace, Perú Hotel Machu Picchu, Perú Holding de Turismo, Perú Hotel, Peruval Sociedad Agentes de Bolsa, , Peruval Corporation y Perú Hotel Monasterio.

Como puede apreciarse en la relación adjunta, la entidad que más debe es Peruval Corporation, con 17,3 millones de soles. López Aliaga informó en su declaración jurada de hoja de vida que presentó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que es el propietario del 50% de las acciones de Peruval Corporation. Por lo tanto, López Aliaga conoce de la existencia de la deuda que le reclama la Sunat, que en este caso se inició en el año 2000, según los registros del organismo tributario.

Infografía - La República

‘’Ni idea. No sé sobre esa deuda. No creo que le afecte [en su futura postulación]. Le sacaron muchas cosas que no eran ciertas. Pero no tengo idea de cómo va ese tema’', declaró a este diario el vocero de Renovación Popular (RP), el legislador Jorge Montoya.

‘’La última vez que hablamos de eso fue hace meses. Él estaba viendo el tema con sus abogados. Yo no podría decir nada porque es un tema personal’', comentó el congresista José Cueto (RP). Prensa de López Aliaga dijo que no haría comentarios.