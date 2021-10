Mávila Huertas: “Yo me he ido de canal 4 por los problemas con la dirección”

La periodista Mávila Huertas señaló que su renuncia a Canal N, en el cual conducía el programa de entrevistas 2021, se originó por situaciones complicadas y discrepancias con la dirección general de la mencionada casa televisiva, que han venido ocurriendo durante la campaña electoral y que alcanzó el límite cuando la red social del medio de comunicación calificó de “protesta ciudadana” la violencia ejercida por el grupo La Resistencia contra del expresidente Francisco Sagasti.

“Yo me he ido de canal 4 por los problemas directos que he tenido yo con la dirección en una sumatoria de cosas. Son una serie de hechos que comienzan con esto (la entrevista a un especialista en criptoanálisis) y que terminan el día lunes cuando la cuenta de Twitter del canal cubre de una manera o le da un ángulo a lo ocurrido con Francisco Sagasti durante la presentación del libro”, refirió en entrevista para Sálvese quien pueda.

PUEDES VER Lista de candidatos al TC: 78 son los postulantes a miembros del Tribunal Constitucional

Al ser consultada respecto al despido de la entonces directora periodística de Canal N, Clara Elvira Ospina, y si consideraba que ello fue una decisión política teniendo en cuenta el momento de las elecciones, Mávila Huertas respondió que sí lo creía , debido a que en la casa televisora estaban preocupados por el pase de Pedro Castillo a la segunda vuelta.

“Pedro Castillo no había sido revelado y siento que ahí hay una realidad que no terminan de ver muchos broadcasters, empresarios -o incluso gente de la derecha más radical- que ese fenómeno, el de Pedro Castillo, no lo vio nadie, y tan no lo vio nadie que Ipsos, al que también le han tirado piedras, porque Ipsos hizo que subiera Castillo en esta suerte de conspiración maquiavélica. Ipsos hizo estadística pura y dura y la ola de Castillo no se vio venir”, expresó.

Mávila Huertas lamentó la salida previa de sus compañeros del canal

En otro momento, la periodista se pronunció sobre la renuncia de sus compañeros, quienes adujeron que América Televisión y Canal N no realizaban una cobertura imparcial a los dos candidatos presidenciales en ese momento: Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Pedro Castillo, de Perú Libre.

“Lamento la salida de mis compañeros, que enfrentaron situaciones que para ellos fueron difíciles de sortear. Yo sí creía que se podía hacer una suerte de encontrar equilibrio sensato en la interna del canal”, manifestó.