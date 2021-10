Hernando Cevallos sobre renegociación del gas: “No hay empresas que tengan un candado”

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, respaldó al presidente de la República, Pedro Castillo, en su propuesta de renegociar el contrato del gas de Camisea, señalando que no existen empresas que tengan candados y con las que no se pueda conversar. Aseguró que el Gobierno está comprometido con hacer respetar los intereses nacionales, sin desalentar las inversiones.

“ Vamos a respetar los intereses nacionales. No hay presiones que valgan. Lo que haya que renegociar, se renegociará. No hay empresas que tengan un candado y que no se puede conversar con ellas las mejores condiciones que nos sirvan como país”, declaró durante su visita al Hospital de Ate.

El último lunes 25, desde Bagua Grande, el jefe de Estado instó al Congreso a trabajar en conjunto una ley sobre la nacionalización del gas de Camisea: “Acabamos de firmar el decreto supremo sobre la recuperación del gas y desde acá instamos al Congreso para que hagamos una ley conjunta sobre la estatización o la nacionalización del gas de Camisea. Es necesario darles a los peruanos lo que el pueblo ha producido”, expresó jefe de Estado.

Ante el anuncio de una posible nacionalización del gas, diversas bancadas del Congreso mostraron su preocupación por lo declarado por el presidente Pedro Castillo, y algunas llegaron a condicionar su postura frente al voto de confianza hacía el gabinete de Mirtha Vásquez con el tema, pidiendo un deslinde del Ejecutivo de cualquier pretensión de estatización o nacionalización.

Al respecto, Hernando Cevallos pidió calma y aseguró que no se busca asustar a los inversionistas: “ No hay por qué estar intranquilos. Tenemos que alentar las inversiones, pero haciendo respetar los intereses nacionales. Acá no es bajar la cabeza y no defender lo que es nuestro y defender las mejores condiciones de los contratos con empresas extranjeras”, agregó.

Desde el Ejecutivo piden calma

Las primeras declaraciones del jefe de Estado generaron mucho ruido político. Por este motivo, en horas de la noche del martes, el mandatario envió un tuit aclarando la postura de su Gobierno frente al gas de Camisea: “ Como Gobierno del pueblo somos y seremos respetuosos con la libertad de empresa . El gasoducto que llevará el gas al sur del país es nuestra prioridad, así como su masificación en beneficio de todos los peruanos. Ese es nuestro compromiso asumido con el pueblo y lo cumpliremos”.

