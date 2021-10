Enrique Wong sobre voto de confianza a gabinete Vásquez: “En lo personal creo que se le debe dar”

El congresista de Podemos Perú Enrique Wong se refirió al voto de confianza que el Congreso de la República tendrá que definir el próximo jueves 4 de noviembre para saber si le otorga o no el respaldo al gabinete encabezado por la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez. En ese sentido, Wong Pujada afirmó que, a título personal, él sí estaría dispuesto a votar en favor de darle la investidura.

“Vamos a ponernos de acuerdo con mi bancada, porque ya lo expresó Carlos Anderson, que hay cierta duda, entonces tenemos que despejarnos esas dudas para poder ver si se le da el voto de confianza. En lo personal creo que se le debe dar, porque yo siempre quiero construir puentes ”, dijo para Exitosa.

Asimismo, reflexionó sobre los posibles cuestionamientos al gabinete Vásquez y aseguró que lo importante es que funcione, más allá de las posturas ideológicas.

“ No importa el color de los gatos, importa que cace ratones . No importa de dónde venga. Cuando tú te subes a un avión, no le preguntas al piloto si es de izquierda o de derecha, si es de la Alianza o de la U, lo que interesa es que sea un buen piloto para que no se estrelle”, aseveró.

Finalmente, el también segundo vicepresidente del Congreso dio su opinión sobre la creación de una asamblea constituyente a fin de redactar una nueva carta magna y enfatizó en que no es necesario, ya que se pueden hacer reformas desde el Parlamento.