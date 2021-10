Las bancadas se reservan sus posiciones hasta el 4 de noviembre

La mayoría de las bancadas se piensan reservar hasta el 4 de noviembre sus posiciones sobre la investidura al gabinete. Ese día se retomará la sesión del Pleno en la que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, expuso las líneas generales del gobierno. La votación no se llevó a cabo por la muerte del legislador de Perú Libre Fernando Herrera Mamani.

No parece probable, igual, que se le niegue la confianza al equipo que lidera Vásquez. Aunque las declaraciones del presidente Pedro Castillo sobre el tema de Camisea han hecho que los voceros alcen las cejas. El jefe del Estado señaló el lunes: “Instamos al Congreso para que de una vez por todas saquemos, hagamos una ley conjunta con el Congreso de la República sobre la estatización o la nacionalización del gas de Camisea”. Pero ayer escribió en su cuenta de Twitter: “Somos y seremos respetuosos con la libertad de empresa. El gasoducto que llevará el gas al sur del país es nuestra prioridad, así como su masificación”.

Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso, si bien saludó que Vásquez se haya referido a un nuevo “pacto político” para un trabajo en conjunto entre el Congreso y el Ejecutivo, sostuvo que es una “incoherencia” que precisamente el día de la presentación del gabinete. Castillo hable de “estatización o nacionalización”. Asimismo, consideró que se debió zanjar con la Asamblea Constituyente. De allí, indicó que existen posiciones divididas en APP.

“El problema es que eso va afectar el crecimiento económico que ellos esperan que suceda”, señaló Salhuana.

Divididos. Salhuana dice que en APP no hay un consenso. Foto: difusión

Por su parte, Jorge Montoya, de Renovación Popular, también manifestó su preocupación sobre lo afirmado por el presidente. Para el vocero de RP, hubo “un doble discurso”: mientras la premier exponía en el Legislativo y decía una cosa, Castillo planteaba otra.

“Se contradice con lo que dice la premier. Cómo va a poder reactivar la economía si está en otro camino”, agregó.

Elvis Vergara, de Acción Popular, manifestó –a título personal– que no se puede confiar en un gobierno que no muestra resultados en la reactivación económica. Coincidió con sus colegas en que no hay mensajes claros del gobierno sobre Camisea ni sobre la AC. La bancada de AP no se ha reunido todavía para tomar una decisión; lo hará el fin de semana.

José Jerí, de Somos Perú, destacó el tema de la interculturalidad planteado por Vásquez, aunque añadió que les ha generado ❖“desconfianza” que Vásquez casi no aborde el tema de la inseguridad ciudadana. Y en la misma línea de otros voceros, cuestionó que Castillo se haya referido en los términos que hizo sobre Camisea, cuando la jefa del gabinete aseguraba que se respetaría la seguridad jurídica para convocar a las inversiones nacionales y extranjeras.

“En suma, seguimos manteniendo en duda darle el voto de confianza”, recalcó Jerí.

En veremos. Jerí asegura que en SP permanecen las dudas.

¿Y la bancada de gobierno? Todo apunta a que seguirán divididos. El vocero, Waldemar Cerrón, publicó el lunes un tuit que decía: “17 corderos a la casa de la loba fueron y presos de las promesas que les ofrecieron, a sus principios sucumbieron”. Aludía al grupo de legisladores de PL -justo, 17- que se acercaron la semana pasada a conversar con Vásquez en la PCM.

Cálculos de fuentes del partido oficialista señalan que, hasta este momento, unos 13 miembros del grupo parlamentario le negarían la confianza al gabinete. Los otros 23 sí estarían por respaldar a los ministros.

Ahora bien, algo que ha llamado la atención en el gobierno es el hecho de que la decisión final se haya tenido que postergar hasta el 4 de noviembre.

Como se sabe, este jueves 28 habrá un Pleno descentralizado en la región de Cajamarca. De hecho, ya existe una agenda aprobada. Sin embargo, se considera que el Legislativo podría haber encontrado una fecha para cerrar el asunto de una vez por todas y no extender la incertidumbre por más tiempo del necesario.

Marticorena: Hay que buscar consensos

El congresista de Perú Libre Jorge Marticorena opinó que el Ejecutivo que lidera Pedro Castillo deberá buscar consensos si es que quiere ejecutar los objetivos planteados en su política de gobierno. En ese sentido, señaló que es necesario generar puentes de entendimientos con el Legislativo.

“En la segunda vuelta electoral entendimos que se debe unir criterios y posiciones, y mi posición va a acode a ello. El Perú no va a poder (ser) dirigido ni va a poder ejecutar un programa (de) un partido solo. Va a tener que buscar consensos”, sostuvo el congresista oficialista en entrevista con RPP.