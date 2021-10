Presentan PL para vacar a gobernadores y alcaldes si no ejecutan un mínimo de su presupuesto

A iniciativa de la congresista Noelia Herrera, su grupo parlamentario Renovación Popular ha presentado un proyecto de ley para que los gobernadores regionales y alcaldes puedan ser vacados, en caso gasten menos del 40% de su presupuesto anual. La propuesta busca modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades, y la de los Gobiernos Regionales.

“ La presente ley tiene por finalidad promover la ejecución y administración del gasto público de los créditos presupuestarios asignados a los gobiernos locales y regionales , y garantizar la eficiencia a través de la inclusión de la nueva causal de vacancia para alcaldes y gobernadores”, dice el proyecto.

De acuerdo a lo planteado, se tendría que modificar el artículo 22° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y al artículo 30 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. En ambos casos, se le añadiría un inciso para que el burgomaestre o gobernador pueda ser vacado de su cargo si su gestión tiene una “ejecución menor al 40% del presupuesto anual al cierre del año fiscal” .

PUEDES VER: Excongresistas y hermano de actual legislador buscan ser magistrados del Tribunal Constitucional

Además, “al declararse la vacancia del cargo (ya sea de alcalde o de gobernador), de oficio se establece la responsabilidad administrativa de los funcionarios en la ejecución menor al 40% del presupuesto anual al cierre del año fiscal”.

Razones para plantear este PL

En sus argumentos para impulsar esta iniciativa, la legisladora Herrera sostiene que la mayoría de gobiernos regionales y municipalidades no gasta gran parte de su presupuesto anual. “Solo dos gestiones regionales en todo el país (hasta setiembre de este año) han superado el 60% de ejecución de gasto. Además, 10 no han podido superar más del 40%. Cabe indicar que cuatro regiones tienen en promedio un margen de 30%”, expone.

También señala que con esta norma se “promueve la ejecución de gasto público en la administración de recursos entregados, lo que va a beneficiar a la población pues será un aliciente para que tanto los alcaldes como los gobernadores regionales hagan uso efectivo de los recursos públicos”.

PUEDES VER: Presentan moción para que políticas de nacionalización de Pedro Castillo sean explicadas ante el Congreso

No obstante, señala que el Ejecutivo “deberá tener mayor control sobre los proyectos que se ejecuten en los gobiernos locales, pues se corre el riesgo de gastar el presupuesto público en proyectos que no tengan impacto positivo en la población o que no mejoren sus condiciones de vida, por lo que será necesario implementar mejores controles sobre la aprobación de proyectos de inversión”.