Alcalde de Arequipa: “Respeto la presunción de inocencia del gobernador”

El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, evitó dar una apreciación personal sobre la detención del gobernador regional Elmer Cáceres Llica, pero manifestó que respeta su presunción de inocencia.

“No tengo más información de la que se difunde en los medios, mal haría yo en hacer una apreciación de los hechos. Sí creo en un Poder Judicial independiente y que hay fiscales y jueces que actúan bien, y también respeto la presunción de inocencia del gobernador”, indicó Candia en declaraciones a la prensa.

El burgomaestre refirió que, por lo pronto, no buscará una reunión con el vicegobernador regional Walter Gutiérrez. Agregó qué prefiere esperar los 10 días de detención preliminar del gobernador regional Elmer Cáceres Llica para conocer su futuro.

“Entiendo que el vicegobernador ya ha asumido sus funciones y espero que tome las medidas necesarias para garantizar la funcionalidad del Gobierno regional. No voy a buscar una reunión con Gutiérrez porque no tenemos una agenda pendiente, pero si él me convoca a una reunión, estaré presente”, señaló.

Por otro lado, Candia recordó que en el 2019, la Municipalidad Provincial de Arequipa delegó al Gobierno Regional de Arequipa facultades en algunas obras pendientes que hasta la fecha no se realizan como el Eje Residencial, la construcción de dos megaparques y un complejo deportivo.

Sobre el futuro de la empresa de saneamiento Sedapar, cuyo gerente general Richard Calvo está detenido por el caso Los Hijos del Cóndor, el alcalde de Arequipa comentó que la gerenta adjunta debió asumir el cargo de manera inmediata.