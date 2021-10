Renovación Popular evalúa no dar el voto de confianza, afirma Alejandro Muñante

El congresista de Renovación Popular y vocero de la bancada, Alejandro Muñante, señaló que están evaluando negarle el voto de confianza al gabinete ministerial de la jefa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, debido a que habría hecho caso omiso a la solicitud que realizó el grupo parlamentario celeste para que retire al ministro del Interior, Luis Barranzuela, y al de Educación, Carlos Gallardo.

“ Nosotros en estos momentos estamos evaluando no darle la confianza, porque hemos ido a conversar con la premier y le hemos propuesto de manera expresa la remoción de dos ministros cuestionados, el ministro del Interior y el ministro de Educación. Sin embargo, ha sido renuente la señora premier al escuchar a las bancadas. Entiendo que esto no solo ha sido un pedido de nuestra bancada, sino de otras bancadas”, precisó a RPP.

En esa línea, consideró que Vásquez Chuquilín tenía una actitud “renuente”, ya que pese a la solicitud, ambos ministros permanecen en las carteras en mención.

“Hemos pedido expresamente el retiro del ministro del Interior y del ministro de Educación por sus cuestionamientos, si la premier cambia estos ministros definitivamente el voto de confianza no tendría tropiezo , pero como hemos visto una premier renuente, entonces sería difícil entregarle la confianza”, manifestó.

Muñante no está conforme con discurso de Vásquez

Respecto al discurso de la presidenta del Consejo Ministerial, dijo que este fue “demagógico”, pues en el tema económico, Mirtha Vásquez propuso “shock de gasto público”, pero solo justificó que se haría con bonos e inversiones.

“No nos ha dicho de dónde van a salir todos esos recursos económicos, de la microempresa o los microempresarios del país que sabemos que son los que sostienen nuestra economía, no ha habido mayor detalle, no ha habido una propuesta concreta. No sé de dónde vamos a obtener esos recursos”, sostuvo.

En tanto, Muñante también se mostró preocupado por el discurso de la primera ministra sobre la lucha contra el terrorismo, pese a que no se ha demostrado que ese flagelo permanezca en el Perú.