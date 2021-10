Montoya ratifica su postura sobre gabinete Vásquez: “No hay voluntad de cambio”

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, ratificó su postura de no otorgarle el voto de confianza el próximo 4 de noviembre a la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, y al gabinete ministerial que ella encabeza. El congresista explicó que no existe voluntad de cambio, ya que no se ha retirado de la nómina a ministros que él considera cuestionados como es el caso del jefe de la cartera del Interior, Luis Barranzuela.

“ No es que sea un ministro o cinco, sino que las observaciones que se han hecho, que son claras, el más visible es el ministro del Interior (Barranzuela) , que no hagan nada por cambiar que ha sido abogado de Vladimir Cerrón, que tiene un prontuario, que no tiene valores, y encima se presentan (gabinete) con él, entonces no hay voluntad de cambio”, dijo en diálogo con Exitosa.

Asimismo, manifestó que incluso si cambiaran al ministro Barranzuela, tendría que evaluarse dentro de su bancada para ver si justifica darle la confianza al gabinete Vásquez: “Tendríamos que pensarlo y analizarlo en estos días, si es que esa señal sirve para dar el voto de confianza”.

El legislador agregó que en el plan presentado por la titular de la PCM no se habla de cómo se hará frente a la pandemia de la COVID-19.

“Habla de los servicios de salud, en la atención primaria es correcto sin ningún problema, pero no habla del control epidemiológico que se debe hacer para poder controlar la pandemia. Ya tenemos la vacuna que es importante, se bajó los contagios, pero no se hace un cerco epidemiológico. No se ha hecho un trabajo de muestreo y eso le faltó decir a la premier ”, aseveró.

Finalmente, criticó que Vásquez no haya profundizado en el tema de la lucha contra el terrorismo: “Parece que la voluntad política es no tocar ese tema y eso es lo peligroso. Con el tema de la erradicación de coca, es algo que lo está dejando de lado”.