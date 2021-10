Tribunal Constitucional: hermano de congresista Esdras Medina postula para ser magistrado

Este 25 de octubre, se conoció la lista de los 78 abogados postulantes al Tribunal Constitucional, los cuales serán evaluados por la Comisión especial de elección de magistrados del TC. Entre los postulantes, figura Abdías Medina Minaya, quien es el hermano del legislador de Renovación Popular Esdras Medina Minaya.

En diálogo con La República, el parlamentario Esdras Medina Minaya indicó que cada ciudadano es independiente y que pedirá abstenerse de la votación si su hermano pasa las fases de selección y su candidatura llega al pleno del Congreso, porque podría presentarse un conflicto de interés.

“Él (Abdías Medina Minaya) es abogado. Toda persona cuando cumple los 18 años, ya cada uno es libre de hacer su trayectoria profesional. Yo me tendría que inhibir, lo correcto es que yo me inhiba porque no es correcto que yo vote por él. En el momento de la votación, yo pediría licencia, yo no tengo 130 votos, solo tengo un voto”, enfatizó.

Sobre la presencia de su colega de bancada Jorge Montoya, como miembro de la Comisión especial de elección de magistrados del TC, el legislador recalcó que “es un concurso abierto, si desea presentarse, es un ciudadano peruano que tiene los derechos de cualquier persona, nada tiene que ver una cosa con la otra (…) dejaré que, en base a sus méritos profesionales y sus méritos logrados en la vida, sus estudios, y el conocimiento en la materia, caiga por el peso de la evaluación ”, sostuvo.

Esdras Medina es congresista de Renovación Popular en representación de Arequipa. Foto: Congreso

Presidente de la Comisión de elección de magistrados del Tribunal Constitucional se pronuncia por caso de Abdías Medina Minaya

José María Balcázar, congresista de Perú Libre y presidente de la Comisión especial de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, explicó que la publicación de los postulantes se encuentra estipulada en el reglamento, pero que existen fases de tachas y observaciones que pueden realizar cualquier ciudadano o institución.

“ Se ha publicado la disposición formal de cuántos se han presentado, después se va a hacer las carpetas para publicar la lista final de los que se convierten en candidatos ”, precisó.

Al ser consultado sobre la situación de Abdías Medina Minaya en caso pase a las siguientes fases, el legislador oficialista señaló que se verá “qué dice el reglamento del Congreso sobre esas circunstancias”.