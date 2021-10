Roberto Kamiche sobre voto de confianza al gabinete Vásquez: “Debió ser este viernes”

El congresista Roberto Kamiche, de la bancada de Perú Libre, criticó que se haya aplazado el voto de confianza al gabinete presidido por Mirtha Vásquez hasta el jueves 4 de noviembre. También, se pronunció por las recientes declaraciones que dio el presidente Pedro Castillo, quien instó al Congreso a elaborar “una ley conjunta sobre la estatización o la nacionalización del gas de Camisea”.

Al respecto, Kamiche Morante señaló, en diálogo con RPP, que todos “tenemos derechos a equivocarnos”. “El presidente, tal vez, en su afán de querer dar una mejora a esta masificación del gas tuvo un error en una expresión, pero gracias a Dios se rectificó en un tuit. Espero que el dólar no siga subiendo, espero que regrese la confianza”, añadió.

El parlamentario oficialista también dijo que, con esta postergación a la sesión de investidura, anunciada por la Mesa Directiva del Congreso, “queda en suspenso la votación” y agregó que “debió ser este viernes” 29 de octubre.

Cuando fue consultado sobre por qué el Legislativo tomó la decisión de posponer el voto de la confianza hasta más de una semana después, Kamiche contestó: “No lo sé. Son preguntas que me hago. Me preguntó también por qué se adelantó la última semana de representación, por qué se anuló un pleno, por qué un pleno descentralizado en Cajamarca si no es el sitio, sino lo que uno hace. Me pregunto muchas cosas la verdad”.

La sesión en la que se iba a votar la confianza al gabinete Vásquez se suspendió por el fallecimiento del legislador de Perú Libre Fernando Herrera Mamani, quien pereció durante el debate. Ante esto, la Mesa Directiva del Congreso anunció que se retomaría el pedido de investidura el jueves 4 de noviembre.

Kamiche dará la confianza

Roberto Kamiche es uno de los congresistas de Perú Libre que anunció que dará el voto de confianza al Consejo de Ministros que lidera Mirtha Vásquez, a pesar de que el partido del lápiz, mediante un comunicado difundido por Vladimir Cerrón, había pedido a su bancada no dar la confianza.

“El futuro de la gobernabilidad está en nuestras manos. Mi voto es a favor de la confianza al gabinete Vasquez. Invoco a todos los congresistas a votar por los intereses del Perú. El pueblo demanda buscar el bien común y no el interés personal o partidario”, escribió el legislador en su cuenta de Twitter.