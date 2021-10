Pedro Castillo es calificado de “irresponsable” por Pérez Tello tras declaraciones de gas de Camisea

La primera ministra, Mirtha Vásquez, junto al gabinete ministerial se presentó ante el Congreso de la República para presentar la política general de gobierno y solicitar cuestión de confianza. Sin embargo, la sesión del Pleno se retomará este 4 de noviembre tras el fallecimiento del congresista de Perú Libre por Tacna Fernando Herrera Mamani.

Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia, durante la entrevista realizada por Augusto Álvarez Rodrich, aseguró que el discurso de Vásquez Chuquilín fue conciliador y resaltó los principales problemas sociales que atraviesa el país, aunque lamentó que el tema de agua y desagüe no haya sido incluido.

No obstante, lo más resaltante de la jornada fueron las declaraciones de Pedro Castillo, quien ha solicitado a la institución de María del Carmen Alva a impulsar una ley para nacionalizar el gas de Camisea.

Para la secretaria general del Partido Popular Cristiano (PPC), lo más sensato era crear una Comisión Multisectorial para analizar la renegociación del gas de Camisea, como anunció la reemplazante de Guido Bellido. Aclaró que las declaraciones de Castillo Terrones solo han generado confusión e inestabilidad.

Ante la pregunta de si el jefe de Estado es un irresponsable, petardista o ignorante, Pérez Tello aseguró que el líder de Perú Libre ha sido irresponsable con sus comentarios, por lo que Mirtha Vásquez, quien no mencionó estatizar o nacionalizar el gas de Camisea durante su discurso ante el Legislativo, solo tendría dos opciones: renunciar o solicitar a Castillo una rectificación.

“Con todo respeto a la institución presidencial, yo creo que es las tres cosas porque es un irresponsable, cuando uno no sabe algo no hablas pues, sobre todo cuando lo que tú dices tiene impacto nacional e internacional. Me parece una barbaridad”, criticó.

AAR comentó que el Banco Central de Reserva (BCR) preveía un crecimiento de expectativas, pero luego de las declaraciones de Castillo Terrones esto no se lograría concretar, según Julio Velarde.

“¿Hay alguna razón para ser tan torpe? Es tanta la torpeza que parece que es adrede. ¿Es tan limitado el presidente? Lo digo con pena y preocupación, que no parezca que estoy siendo poco respetuosa con el presidente, lamentó Pérez Tello.