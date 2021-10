Pedro Castillo: “Pido al Congreso que estemos unidos, que llamemos a la unidad”

El presidente de la República, Pedro Castillo, hizo un llamado a la unidad entre el Ejecutivo y el Congreso, en el marco del homenaje al fallecido parlamentario oficialista Fernando Herrera Mamani, represente de la región Tacna. El reconocimiento se realizó en el Hall de los Pasos Perdidos del Parlamento, donde se sumó al llamado a la unidad la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

“A veces vivimos equivocados, enfrentándonos, confrontándonos. (…) Pido en memoria de mi hermano Fernando que los poderes del Estado nos pongamos de acuerdo para que no solo congresistas, sino ministros ya no estemos en zozobra. (…) Pido que estemos unidos, al Congreso de la República también (se lo pido), que llamemos a la unidad en la práctica para consolidar este país que necesita mucho de sus autoridades ”, dijo durante el homenaje al legislador.

El último lunes 25, congresista de Perú Libre, Fernando Herrera, falleció en horas de la tarde producto de un paro cardiorrespiratorio. Este hecho se hizo público luego de que la vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, suspendiera la sesión del Pleno, que se encontraba debatiendo el voto de confianza, para confirmar el deceso de su colega.

En este sentido, el jefe de Estado recordó al congresista Fernando Herrera como un hombre preocupado por cumplir sus promesas de campaña: “Él fue un compañero nuestro, un hermano con el que nos conocimos en una gesta justa por la educación y hoy asumiendo en estos últimos días un mandato por encargo de su pueblo como congresista, siempre nos comunicábamos y me visitaba en Palacio. Estos últimos días me decía: Compañero, me siento impotente por no poder hacer realidad unos proyectos que mi pueblo me encargó ”.

María del Carmen Alva se suma al pedido de unidad

Por su parte, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, se sumó al llamado de unidad realizado por el mandatario Pedro Castillo, en Hall de los Pasos Perdidos. Instó a los demás congresistas del resto de bancadas a trabajar juntos en nombre de la memoria del fallecido legislador Fernando Herrera.

“ Que esta mañana nos sirva para tomar esta convocatoria de unión entre todos los congresistas y podamos trabajar por el país. Sobre todo, en beneficio de toda la población ”, dijo durante la ceremonia de homenaje en el Parlamento, en el que participaron el jefe de Estado, los congresistas de todas las bancadas y la titular de la PCM, Mirtha Vásquez.

