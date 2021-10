Cerrón tras muerte de Herrera: La flor de la vida puede acabarse, pero el aroma de la revolución no

Durante el homenaje del Congreso por el fallecimiento del parlamentario de Perú Libre, Fernando Herrera, el vocero de la bancada oficialista, Waldemar Cerrón, recordó la lealtad de su colega y señaló el compromiso del fallecido represente de la región Tacna con el cambio de Constitución, rememorando sus últimas intervenciones ante el pleno del Legislativo.

“ La flor de la vida puede acabarse, pero el aroma de la revolución, del cambio y del bienestar de nuestro país (no) , abrazarnos es posible y así tendrá que ser por el bien de las mayorías. Este homenaje es un reconocimiento a su convicción, a su lealtad, a su trabajo diario, pero hay un solo objetivo y ese es la patria ”, dijo durante la ceremonia de homenaje en el Parlamento, en la que participaron el jefe de Estado, los congresistas de todas las bancadas y la titular de la PCM, Mirtha Vásquez.

El último lunes 25, congresista de Perú Libre, Fernando Herrera, falleció en horas de la tarde producto de un paro cardiorrespiratorio. Este hecho se hizo público luego de que la vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, suspendiera la sesión del Pleno, que se encontraba debatiendo el voto de confianza, para confirmar el deceso de su colega.

Cerrón recordó el compromiso de Fernando Herrera

Waldemar Cerrón aprovechó la ceremonia para recordar el compromiso de Fernando Herrera con el cambio de Constitución, propuesta bandera del partido Perú Libre. “Todo cambia, la vida y la muerte. Es necesario entender también que una sociedad puede organizarse cambiando sus formas y sus estructuras, ahí viene el cambio de la Constitución. Lo digo porque Fernando siempre lo pregonó. Es más, en su última intervención (en el Congreso) dijo: Yo me he comprometido y mi compromiso ha sido con el pueblo. El compromiso no es malo, lo malo es no cumplir con el pueblo ”, agregó.

Fernando Herrera Mamani de Perú Libre falleció la tarde del lunes 25 de octubre. Foto: Congreso