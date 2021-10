Portavoz de Avanza País anunció que escucharán a Mirtha Vásquez antes de decidir voto de confianza

El congresista y vocero de Avanza País, José Williams, señaló que su bancada escuchará a la primera ministra Mirtha Vásquez en la presentación de su gabinete ministerial, en el cual acudirán ella y sus ministros este lunes 25 de octubre al pleno del Congreso para explicar las políticas generales de su gobierno y así solicitar el voto de confianza, tal como lo estipula la Constitución.

“Nosotros como bloque, vamos a escuchar lo que diga la premier (...) nos hubiera gustado de que no estuviera el ministro del Interior. Creo que va a crearle problemas para la presentación de su política general”, sostuvo en una entrevista con TV Perú.

Estos comentarios se dan luego de que este último fin de semana, el portavoz de dicha agrupación sostuviera que no le otorgarían el tan esperado voto de confianza al gabinete que lidera Vásquez Chuquilín.

“Nosotros, en Avanza País, no estamos de acuerdo, no vamos con el ministro del Interior. No le podemos dar el voto de confianza , estamos en ese problema. Sin embargo, vamos a escuchar, pero es un pésimo comienzo hacer voto de investidura con el ministro (Luis Barranzuela)”, había indicado en diálogo con Canal N.

En tanto, a través de sus declaraciones en el canal de noticias del Estado, señaló que uno de los puntos más determinantes para negarle el voto de confianza es la permanencia en el gabinete del ministro del Interior Luis Barranzuela. Asimismo, Williams Zapata, puso en conocimiento que esperan que la jefa del gabinete aclare si se encuentra a favor con una Asamblea Constituyente.