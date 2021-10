Guerra García sobre voto de confianza: Esperábamos un deslinde con Barranzuela

El vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, adelantó que su bancada no le dará el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez y lamentó que se haya insistido con la presencia de Luis Barranzuela como titular del Ministerio del Interior. El fujimorista señaló que esperaba un deslinde claro y añadió que existe una responsabilidad de la titular de la PCM al mantenerlo en el cargo.

“Hubiésemos querido escuchar un deslinde claro con tener a un ministro del Interior que es cuestionado por la ciudadanía y por la prensa. La ministra dirá que no lo escogió, que estaba ahí, pero no porque es el presidente del Consejo de Ministros el responsable de cada uno de los ministros y usted responderá por qué insiste con un ministro cuestionado”, dijo durante el debate en el Parlamento, previo a la votación sobre el voto de confianza.

Al ministro del Interior se le cuestiona por haberse reunido el último lunes 11 de octubre con Ronald Atencio, abogado del parlamentario de Perú Libre, Guillermo Bermejo. Así lo registró el sistema de visitas de dicha cartera. El abogado defiende al congresista en su proceso judicial por presuntos vínculos con la organización terrorista Sendero Luminoso. Dentro de dicho caso, el Ministerio Público pide 20 años de prisión para el actual legislador del partido del lápiz.

También, se le critica el haberse desempeñado como abogado del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón , por lo que tuvo a su cargo la defensa del Perú Libre ante las acusaciones por presunto financiamiento ilícito. Barranzuela dejó dicho cargo poco antes de asumir el puesto en el Mininter.

Fuerza Popular no apoyará el voto de confianza

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, brindó un discurso de casi dos horas ante el Congreso de la República este lunes 25 de octubre. La primera ministra dividió la presentación de las políticas generales de su gestión en 10 temas, haciendo énfasis en derechos básicos, reactivación económica, tecnología digital, descentralización del Gobierno, lucha contra la corrupción, acción frente al cambio climático, entre otros.