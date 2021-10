Boluarte sobre voto de confianza: “Esperamos que todas las bancadas apostemos por el país”

Ante la llegada del próximo Pleno del Congreso, en el que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, explicará junto a los titulares de cada cartera cuáles son sus principales ejes de trabajo en busca de obtener el voto de confianza, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y vicepresidenta, Dina Boluarte, manifestó que tiene expectativas de una respuesta positiva por parte de los legisladores.

“ Esperamos que todas las bancadas apostemos por el país , el presidente Castillo indicó que está evaluando a los ministros, solo decirle al Congreso que depongamos historias antiguas que no nos lleva nada”, comentó en Cuarto poder.

Asimismo, la titular del Midis hizo un llamado al Legislativo a fin de que trabajen junto al Ejecutivo en bien de la población para que se genere un clima de estabilidad política y se pueda mejorar el plan de la reactivación económica.

PUEDES VER Boluarte: Me sentí maltratada por el comunicado de Perú Libre al querer expulsarme

“Este nuevo gabinete con la premier Mirtha Vásquez es sereno, sobrio y tranquilo, e iremos aportando mayor esfuerzo, dedicación y trabajar con humildad por el Perú ”, sostuvo.

Destacó los logros que se han obtenido al implementar el bono Yanapay para apoyar a los que fueron afectados monetariamente por la pandemia del COVID-19.

“Desde mi ministerio tenemos el apoyo económico Yanapay Perú, que desde la fecha que arrancó, el 13 de setiembre, tenemos casi 5 millones de usuarios que ya cobraron; estamos llegando a más de 13 millones de ciudadanos de manera personal ”, detalló.

Boluarte niega haber cometido el delito de lavado de activos

En otro momento, la ministra fue consultada sobre la vinculación que tendría en la investigación de lavado de activos seguido contra Perú Libre; ella defendió su inocencia y asegura que no cometió el delito en mención.