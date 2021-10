Montoya sobre gabinete Vásquez: “No ha habido variación ni la voluntad de corregir”

Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, cuestionó que el gabinete de Mirtha Vásquez se presente este lunes ante el pleno, para solicitar el voto de confianza, sin realizar los cambios en los ministerios que ya han sido criticados por algunas agrupaciones parlamentarias, uno de ellos el Ministerio del Interior que dirige Luis Barranzuela. Según indicó, la no renovación del Consejo de Ministros respondería a “un objetivo político”.

“(El gabinete de Mirtha Vásquez) sigue siendo igual que el anterior no ha habido variación ni la voluntad de corregir , cuando uno no tiene la voluntad de corregir quiere decir que está cumpliendo un objetivo político que no tiene nada que ver con la democracia, es un objetivo que tiene que ver con el comunismo, con el totalitarismo, sin respetar las normas democráticas”, manifestó en declaraciones a la prensa en los exteriores del Congreso de la República.

Al ser consultado sobre si impulsarán una censura contra algunos ministros si el gabinete logra el voto de confianza, el legislador Jorge Montoya indicó que “van a analizar” las opciones más adelante. “De lo que pueden estar seguros es que no vamos a permitir que se burlen del Congreso”, añadió.

Sobre el voto de confianza, el portavoz de la bancada de Renovación Popular aseguró que su agrupación escuchará hasta el final la exposición del gabinete de Mirtha Vásquez y tomarán una “decisión de manera independiente”.

“La presentación del gabinete en este momento sin cambios de ministros con todos los pedidos que se han hecho denota una falta de responsabilidad política (…) No he conversado con ninguna bancada, la decisión la va tomar la bancada de manera independiente (…) Nosotros actuaremos contra los ministros que no deben estar en el gabinete”, enfatizó.

Voto de confianza: ¿cuántos votos se necesitan para ratificar el Consejo de Ministros?

Para que el gabinete ministerial que dirige Mirtha Vásquez logre el voto de confianza, requiere del voto favorable de la mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los legisladores que estén presentes durante la sesión. Si los 130 marcan asistencia, se requerirán 66 votos.