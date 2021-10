Ricardo Belmont denuncia acoso de su propiedad a través de vigilancia con drones

Ricardo Belmont, quien fue anunciado como asesor presidencial pero sin llegar a ser oficializado, denunció a través de su cuenta oficial de Twitter que es víctima de acoso mediante un dron que ha localizado a los exteriores de su vivienda.

El exalcalde indicó mediante sus redes sociales que detectó estos artefactos desde el 20 de octubre, pero que recién el domingo 24 pudo captarlos con la cámara de su teléfono móvil mientras realizaba una transmisión en vivo. También enfatizó que este accionar se debería a que lo quieren “amedrentar”.

PUEDES VER Fallece el congresista Fernando Herrera Mamani de Perú Libre

Denuncia de acoso de Ricardo Belmont. Foto: captura Twitter

“Hago la denuncia pública acerca del acoso del que estoy siendo víctima . Hoy, mientras hacía mi transmisión en vivo, drones aparecieron, esto empezó desde ayer, pero hoy los pude captar con el celular. No me van a amedrentar!!! Seguiré luchando por mi país”, tuiteó Belmont.

Cabe resaltar que el presidente de la República Pedro Castillo anunció la incorporación del fundador de RBC al equipo de asesores del mandatario. Esta decisión provocó gran revuelo en la opinión pública debido a las declaraciones xenófobas, homofóbicas y antivacunas que Ricardo Belmont ha emitido previamente. Tras ello, reveló que su nombramiento no sería oficializado. No obstante, eso no fue un obstáculo para seguir reuniéndose con el jefe de Estado, tal como ocurrió en la mañana de este domingo 24 de octubre, según el Portal de Transparencia.