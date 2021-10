Alejandro Muñante defiende a Rafael López: “Si tiene que pagar una multa, lo va a hacer”

Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, defendió al líder de la mencionada agrupación política, Rafael López Aliaga, quien el último domingo fue intervenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por invadir el carril exclusivo del Metropolitano. En horas de la mañana de esta jornada, el excandidato presidencial aseguró que estacionó su vehículo con permiso de las autoridades tras ser parte de un accidente de tránsito en la avenida Paseo de la República.

“El ingeniero Rafael ya dio explicaciones en su Twitter con respecto a ese suceso. Entiendo que ha habido primero un choque con otro vehículo y eso lo llevó a invadir este carril exclusivo. (...) Él fue intervenido por la Policía como corresponde, ha pasado el dosaje etílico, ha salido negativo y si tiene que pagar una multa al respecto, seguramente lo va a hacer ”, expresó Muñante en diálogo con RPP.

El parlamentario del partido celeste aseveró que la acción de López Aliaga, quien anunció su candidatura a la alcaldía de Lima, no perjudicó a otras personas, a pesar de que el auto obstaculizó el libre tránsito de los buses del Metropolitano.

“Él manifiesta que en ese momento no hubo una obstrucción o no impidió el pase a algún vehículo que utilice esa vía exclusiva. (...) Él ya ha explicado, no es algo que suceda todos los días ni a cada rato. Entiendo que ha sido producto del momento, ha habido un previo choque que lo llevó a ese lado de la pista. Él ya lo ha explicado y, si hay una falta cometida, seguramente va a tener que responder frente a las autoridades ”, indicó el legislador.

PNP desmiente a López Aliaga

El coronel Mario Villacorta, jefe de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, aseguró que Rafael López sí obstaculizó el libre tránsito de los buses de Metropolitano, infracción por la que fue intervenido por efectivos de la mencionada institución.