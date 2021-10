Martha Moyano afirma que Fuerza Popular no dará voto de confianza al gabinete Vásquez

La congresista de la bancada Fuerza Popular Martha Moyano se manifestó luego del discurso de la primera ministra Mirtha Vásquez ante el pleno del Congreso. Al respecto, aseguró que su partido político no le dará el voto de confianza debido a que no accedió a retirar de sus cargos a “dos ministros cuestionados”, tal y como se lo habían pedido durante las rondas de diálogo.

“Mi bancada accedió a un diálogo. Le planteó a la premier que si está dispuesta a dialogar o a acceder a algunas cosas, pues que retire al menos a dos ministros que están siendo cuestionados fuertemente. No lo ha aceptado, finalmente están acá sus ministros y nosotros como bancada, al no acceder a eso, no vamos a dar el voto de confianza”, expresó Moyano.

Los ministros a los que hace referencia la legisladora de Fuerza Popular son Luis Barranzuela y Carlos Gallardo, quienes manejan las carteras del Interior y de Educación respectivamente. La agrupación política ha planteado a la jefa de la PCM en varias ocasiones la remoción de ambos representantes como condición para otorgarle el voto de confianza.

El ministro del Interior es actualmente criticado por la oposición debido a varios temas, entre ellos, el haber sido abogado de Vladimir Cerrón y del partido Perú Libre en una investigación por presunto lavado de activos. En cuanto al titular de Educación, Carlos Gallardo, se le cuestiona presuntos vínculos con los sectores más radicales del sector docente ligados a Movadef, brazo político de Sendero Luminoso.

Moyano critica discurso de Mirtha Vásquez

La legisladora naranja también acentuó los temas que la primera ministra expuso frente al Congreso. En su opinión, “dejó todo al aire”, ya que no tocó asuntos concretos e importantes como la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.