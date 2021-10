Congreso estaría obligado a dar voto de confianza a Mirtha Vásquez para evitar crisis, señalan expertos

Luego de sostener reuniones con las diez bancadas parlamentarias, la primera ministra, Mirtha Vásquez, expondrá este lunes 25 de octubre, ante el pleno del Congreso, las políticas generales del gobierno de Pedro Castillo para culminar de la mejor manera este 2021 con el proceso de vacunación, la reducción de la pobreza, el incremento de empleabilidad, la regulación de la economía, entre otros temas de vital importancia para el país.

La mayoría de grupos parlamentarios hicieron sus requerimientos a la ahora titular de la PCM para poder darle el voto de confianza y así pueda seguir con el trabajo de gestión pendiente del gabinete ministerial tras la salida de Guido Bellido, congresista de Perú Libre perteneciente al grupo de Vladimir Cerrón, y quien se encontraría en una posición opuesta al lineamiento del actual gobierno.

Si bien hay congresistas que se mostraron a favor de darle la investidura a Mirtha Vásquez (como es el caso de legisladores de Somos Perú, Juntos por el Perú, Podemos Perú y 18 de Perú Libre), la mayoría optó —hasta el cierre de esta nota— por escuchar primero el discurso de la funcionaria así como las decisiones que vaya a tomar respecto a algunos ministros cuestionados como Luis Barranzuela (Interior) y Carlos Gallardo (Educación).

Para Luis Benavente, director de Vox Populi, una de las ventajas que tendría Mirtha Vásquez es su capacidad de diálogo y su experiencia —como parlamentaria— negociando con las bancadas cuando fue presidenta del Congreso entre noviembre del 2019 y julio de este año.

“Lo bueno es que ella conoce cómo funcionan los mecanismos de diálogo al interior del Congreso, eso le da bastante ventaja. Ella no es como Guido Bellido donde el diálogo no formaba parte del entendimiento de la política. Mirtha Vásquez sí tiene esa capacidad y eso le puede favorecer ”, sostuvo a La República.

Según el analista, no darle la confianza al gabinete Vásquez significaría, para el Congreso, “gastar la bala de plata, quedando vulnerable a un cierre posterior”.

“Evidentemente un cierre del Congreso, en un punto dado, beneficiaría a Castillo con figuras más cercanas y con una mayoría más grande. Prácticamente, el Congreso quedaría maniatado, más aún si el tema de la cuestión de confianza no está resuelto del todo , me refiero a los límites que ponen a esta nueva ley. La situación es más compleja y no se puede ver con total claridad qué pasará”, mencionó.

Los grupos de oposición como Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular evaluarán los temas a tratar por Mirtha Vásquez en el Pleno. No obstante, muchos de ellos optarían por negarse a dar la confianza.

En el fujimorismo, por ejemplo, sus 24 votos todavía estarían por definirse. Según fuentes de esta agrupación, optarán por el voto en contra y la abstención.

En el caso de Avanza País, su vocero José Williams ratificó que su bancada no dará el voto de confianza a Mirtha Vásquez ante la permanencia de Luis Barranzuela como titular del Ministerio del Interior. En Renovación Popular afirman que votarán en contra y que solicitarán la renuncia de Barranzuela y Gallardo de Educación.

Por otro lado, Acción Popular y Alianza para el Progreso (APP) señalaron que tomarán una decisión tras escuchar la exposición de Vásquez. Del mismo modo, se reunirían minutos antes para tomar una postura “en favor de la gobernabilidad”.

Mirtha Vásquez espera que el Congreso acoja sus iniciativas, pero ella sabe que no será fácil. Foto: Presidencia

En diálogo con esta redacción, el politólogo David Sulmont, opinó que el voto de confianza a Mirtha Vásquez lo definirán APP, Acción Popular y el grupo de cerronistas de Perú Libre que no se pronunciaron al respecto.

Además, señaló que el Parlamento debería responder ante el primer paso que dio el Ejecutivo de sacar a Guido Bellido de la PCM, así como a Iber Maraví (vinculado a grupos terroristas) de la cartera de Trabajo.

“ Si no le dan la confianza sería una enorme irresponsabilidad. Estarían obligados a hacerlo, ya que, de lo contrario, sería llevar al país a un periodo de incertidumbre . La opinión pública podría percibir un capricho de ciertos grupos. Si no lo hacen, estaríamos ante un Congreso donde predominan intereses de corto plazo que solo piensan en acumular poder sin pensar en la estabilidad”, explicó.

Por ahora, ley de cuestión de confianza no influiría en decisión

El pasado viernes, el Ejecutivo presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra la ley aprobada en el Congreso que limita la cuestión de confianza. La ley fue muy criticada por Mirtha Vásquez, quien adujo que esta acción del Legislativo atentaba contra “el equilibrio de poderes”.

En efecto, el gobierno solicitó que se declare la inconstitucionalidad total de la norma “por razones de forma y de fondo” bajo el argumento de que contraviene disposiciones de la Constitución y de la Ley Orgánica del TC.

Ejecutivo busca dejar sin efecto la ley aprobada el martes en el Congreso, que limita la cuestión de confianza. Foto: La República

En ese contexto y con el pedido de confianza de por medio, el experto en políticas públicas Alonso Cárdenas precisó que este tema debía verse con anterioridad a la exposición de Mirtha Vásquez “porque amerita una posible vacancia que se viene anunciando desde que antes que Pedro Castillo tome el poder”.

“ El gobierno debe tomar muy enserio esta ley que regula la cuestión de confianza porque debe ser una situación que, tal vez no ahora, pero que en el mediano plazo se salga de control”, declaró a este medio.

Sulmont, por su parte, aseveró que esta disyuntiva entre los dos poderes del Estado no debería perjudicar la decisión de dar la confianza, ya que a pesar de la aprobación de la norma, el Pleno no tendría los 87 votos necesarias para sacar a Pedro Castillo de Palacio.