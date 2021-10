Mirtha Vásquez al Congreso: “Les pido caminar hacia un horizonte de diálogo y arduo trabajo”

Durante su presentación ante el pleno del Congreso, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, instó al Legislativo a trabajar junto al Ejecutivo por el bienestar de los peruanos y dejando de lado los “caminos que le hicieron mucho daño al país”. La titular de la PCM expuso la política general del gobierno y solicitó el voto de confianza, tal como determina la Constitución del Perú.

“ Les pido caminar hacia un horizonte de diálogo y arduo trabajo, desde el inexcusable amor y sentido patriótico para hacer los cambios que demanda el país . Pero, no olvidando que hay caminos por los que no debemos ir. Caminos que tienen las huellas de personas que no obraron bien y que hicieron mucho daño al país, tanto en el siglo pasado como en los últimos años. Ese camino no se puede volver a repetir”, señaló como parte de su exposición final.

Asimismo, la jefa del gabinete ministerial, Mirtha Vásquez, enfatizó que los que juzguen las buenas y malas decisiones que se tomen serán “las futuras generaciones”.

“Y por eso es que nuestra determinación al andar debe ser infatigable para así poder dejar una huella positiva, una huella que haya allanado también el camino en este, nuestro tan accidentado relieve social y político, para los futuros gobernantes”, manifestó.

Mirtha Vásquez pide forjar un pacto por la gobernabilidad

La primera ministra dijo que confía en que el Congreso y el Ejecutivo pueden encontrar “la forma de resolverlo todo” si se ponen de acuerdo y se forja “hoy el pacto por la gobernabilidad”. “ Así, marcaremos una buena ruta para el futuro. Una forma de hacer política diferente, una política que construya (…) El Perú, su gente y los cambios que demandan, lo valen ”, agregó.

“A las ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan, les reitero mi compromiso por hacer las cosas bien. Ante todo, soy una mujer, provinciana, cajamarquina, que se indigna con las injusticias, que sabe que el Estado está lejos de ser lo que merecemos y que resulta muy difícil transformarlo, pero que también apuesta por intentarlo con honestidad, responsabilidad, autocrítica y valentía”, sostuvo.