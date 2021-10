José Rocha, exdirector de Comunicaciones de Manuel Merino, es nombrado jefe de prensa en Mindef

A través de la Resolución Ministerial nº 0622-2021, el Ministerio de Defensa, que dirige Walter Ayala, designó a José Rocha Arista como jefe de la Oficina General de Prensa, Relaciones Pública y Protocolo de la mencionada cartera. No obstante, este año, el periodista fue señalado por el gerente de prensa del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Renzo Mazzei Mancesidor, como la persona que le exigió que dejara de transmitir las manifestaciones contra el presidente de facto Manuel Merino de Lama.

Según relató Renzo Mazzei ante la Fiscalía, de acuerdo a fuentes de La República, cuando Manuel Merino asumió la presidencia designó a José Rocha como director de Comunicaciones del Ejecutivo, y que tenía conocimiento de ello, ya que el periodista era el enlace de Palacio de Gobierno con el IRTP.

La publicación del 26 de enero de La República detalla algunos fragmentos del testimonio del gerente de prensa del IRTP, quien contó que a la 1.30 p. m. del martes 10 de noviembre recibió una llamada de José Rocha cuando realizaban la cobertura de las manifestaciones de Lima, Trujillo, Iquitos y Arequipa.

“Me indica acá (Manuel Merino) que le bajes a la transmisión de las marchas ”, exigió José Rocha. Ante ello, Renzo Mazzei le solicitó que le aclare el pedido de entonces mandatario de facto. “¿Me estás diciendo que no transmita las marchas? ”, dijo.

“ Sí, eso te estoy diciendo ”, replicó José Rocha. Lo que provocó que el gerente de prensa del IRTP le dijera que elevaría el reclamo de Manuel Merino de Lama al presidente ejecutivo del IRTP, en ese entonces Eduardo Guzman Iturbe.

Por su parte, el periodista negó que se haya solicitado a Mazzei cortar las transmisiones de las marchas y que no trabajó en Palacio de Gobierno.

“Yo solo estuve dos veces en Palacio. Una vez para la juramentación porque me pidieron que diera apoyo técnico para la transmisión de la ceremonia, nada más. No había personal en ese momento, y no me lo pidió Merino sino uno de sus asesores. Y la segunda cuando juramentó el presidente del Consejo de Ministros (Ántero Flores Aráoz), después no tuve ninguna intervención. Nada más. No trabajé en Palacio ni nunca pedí trabajar en Palacio ”, indicó.

Manuel Merino es investigado por la Fiscalía por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado. Foto: Jorge Cerdan/La República

Presentan denuncia constitucional contra Manuel Merino y exministros por caso Inti y Bryan

El último de 4 de octubre, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el ex presidente interino, Manuel Merino de Lama, y sus exministros Ántero Flores-Aráoz y Gastón César Augusto por el presunto delito de homicidio en el caso Inti Sotelo y Bryan Pintado.

Asimismo, se incluye lesiones graves y leves contra 78 ciudadanos que participaron en las manifestaciones de noviembre de 2020.