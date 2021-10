Restos de Fernando Herrera serán velados en local de Perú Libre, afirma Alex Paredes

Los restos del congresista de Perú Libre Fernando Herrera serán velados en el local partidario de la mencionada organización política, según informó su colega de bancada Alex Paredes. El parlamentario comunicó que el cuerpo del también exdocente ya se encuentra en la Morgue Central de Lima, donde será embalsamado para luego ser trasladado al espacio ubicado en el Paseo Colón del Cercado.

“ Efectivamente (será velado en el local de Perú Libre). Lamentando las condolencias a la familia en Tacna, a sus alumnos, a sus exalumnos —porque él hizo docencia como yo hasta julio—, a los padres de familia, a todas las personas que lo apoyaron a llegar al Congreso . Nuestras condolencias porque lo que pierde Tacna es un líder nuevo, entregado, comprometido en cumplir lo que les dijo en campaña y lamentable lo que ocurrió”, indicó Paredes en diálogo con RPP.

Paredes Gonzales también señaló que la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, se presentó ante los familiares de Herrera Mamani para invitarlos a ser parte del homenaje y misa que ofrecerá el Poder Legislativo en memoria del excongresista del oficialismo.

“ Hace minutos se ha acercado la presidenta del Congreso de la República, María Alva, para transmitir las condolencias a la familia e invitar mañana (martes 26) pueden estar presentes en este homenaje , que consiste en misa de cuerpo presente en la capilla y después el homenaje en Pasos Perdidos. Y luego ya es el traslado a la región Tacna”, detalló el parlamentario.

Fernando Herrera no asistió este lunes al Congreso

Frente a diversas versiones sobre si Fernando Herrera acudió o no este lunes a la sede del Congreso, Alex Paredes precisó que su colega de bancada no asistió a las instalaciones, sino que presenció la sesión del pleno de manera remota.