Boluarte: “El presidente Castillo debe gobernar para todo el Perú, no para un partido político”

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, consideró que el presidente Pedro Castillo “debe gobernar para todo el país y no solo para el partido” Perú Libre, organización que representó en las elecciones generales 2021 y que actualmente se encuentra investigada en la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos junto con el secretario general de la organización, Vladimir Cerrón.

“Yo sé que el grupo del señor Vladimir Cerrón indica que no estarían teniendo la cuota de poder en este Gobierno del señor Pedro Castillo. En una reunión del Consejo de Ministros, indiqué, y me ratifico, que al haber sido elegido Pedro Castillo con más de 8 millones de votos, eso ha rebasado al partido. El presidente Pedro Castillo debe gobernar para todo un país no para todo el partido político ”, declaró durante una entrevista en Cuarto poder el último domingo.

Por otro lado, la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social contó que se reunió con un grupo de congresistas de Perú Libre a fin de hacer “un llamado a la unidad” con miras al voto de confianza del gabinete ministerial de Mirtha Vásquez, de este lunes 25. “Creo que el pueblo peruano ha apostado por un trabajo en unidad y eso es lo que tenemos que demostrar maduramente en política”, dijo.

PUEDES VER: Dina Boluarte es incluida en investigación por lavado de activos para financiar campaña de Perú Libre

En otro momento, Dina Boluarte aseguró que en las últimas semanas se sintió maltratada en Perú Libre. Esto, debido al comunicado donde la agrupación política expresa su rechazo hacia ella y Betssy Chávez como integrantes del gabinete ministerial.

“ Sí (me siento maltratada), porque hubo un pronunciamiento donde han pretendido expulsarme a mí y a la ministra Betssy Chávez . Quisiera saber cuál es mi culpa para que me expulsen del partido político. Más bien, cuando hicimos la campaña, trabajamos duro para posicionar el nombre del partido en Lima”, sostuvo.

De igual manera, la funcionaria añadió lo siguiente: “Para mí fue sorpresivo que sacaran ese pronunciamiento, pero tengo entendido que las bases a nivel nacional se han pronunciado indicando que no estaban de acuerdo con el pronunciamiento que sacó el grupo del señor Vladimir Cerrón donde nos querían expulsar a mí y a la congresista Betssy Chávez”.