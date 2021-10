Vocero de Avanza País descarta dar voto de confianza a gabinete de Mirtha Vásquez

El vocero de la bancada de Avanza País, José Williams, cuestionó la permanencia de Luis Barranzuela en el Ministerio del Interior, previo a la presentación del gabinete ministerial de Mirtha Vásquez, el cual se acudirá este lunes 25 al pleno del Congreso para explicar las políticas generales de gobierno y solicitar el voto de confianza, como lo estipula la Constitución.

“ No hay cambios y por lo que veo, la premier se va a ir con todos sus ministros . (...) Eso (la presencia de Luis Barranzuela) va a generarle problemas cuando ella pida el voto de investidura, puesto que van a haber críticas con toda seguridad, obviamente no (de) Perú Libre ni Juntos por el Perú. Van a cuestionar la presencia del ministro del Interior, seguramente también la del ministro de Educación”, manifestó en diálogo con Canal N.

En ese sentido, el legislador José Williams ratificó que su bancada no dará el voto de confianza al Consejo de Ministros, que lidera Mirtha Vásquez. “Nosotros, en Avanza País, no estamos de acuerdo, no vamos con el ministro del Interior. No le podemos dar el voto de confianza , estamos en ese problema; sin embargo, vamos a escuchar, pero es un pésimo comienzo hacer voto de investidura con el ministro (Luis Barranzuela)”, señaló.

PUEDES VER Congreso: la mayoría aún no decide si dar la confianza al nuevo gabinete

El parlamentario considera que el Ejecutivo genera “confrontaciones” al no designar al personal idóneo en cargos del Estado. “ No es conveniente tener funcionarios cuestionados a la vista, no es el primer funcionario cuestionado , también hay funcionarios cuestionados en los niveles intermedios y altos. Eso no es bueno porque atenta contra el funcionamiento del Estado, genera desconfianza, y lo que es peor, están tratando de acostumbrándonos a que recibamos a personas que nos son unos burócratas excelentes”, sostuvo.

Sobre el presidente ejecutivo de Devida

El último 13 de octubre, Fidel Pintado, presidente ejecutivo de Devida (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas), renunció a su cargo tras asegurar que recibió un “ataque injustificado” por parte del ministro del Interior, Luis Barranzuela. Hasta el momento, el Gobierno no designa al reemplazo de Pintado Pasapera.

José Williams espera que el nuevo jefe de Devida sea “una persona adecuada”. “Una persona que lleve adelante todas las tareas que tengan que hacerse, la erradicación siempre tiene que estar y tiene que ir acompañada con desarrollo alternativo, se le tiene que dar una alternativa al agricultor para que no haga coca (…) Tiene que haber decisión política”, enfatizó.