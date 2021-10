Ugarte: “La mayoría de Perú Libre va a votar por el respaldo a Mirtha Vásquez”

Este 25 de octubre, el gabinete de Mirtha Vásquez presentará las políticas de Gobierno y solicitará el voto de confianza al Congreso. El voto de la bancada de Perú Libre aún se encuentra divido, ya que, de los 36 legisladores, al menos 18 votarán a favor. En diálogo con La República, la parlamentaria Katy Ugarte aseguró que existe un acuerdo para que, por lo menos el bloque magisterial, muestre una posición favorable.

“Hemos escuchado que tiene respaldo, por lo menos la mayoría (de Perú Libre) va a votar por el respaldo a Mirtha Vásquez ”, manifestó.

No obstante, el último 22 de octubre, el legislador perulibrista Guido Bellido insistió que la agrupación parlamentaria de Perú Libre tiene que votar en “bloque como bancada”. El también ex primer ministro adelantó que como “militante orgánico” votará según lo dispuesto por el partido, es decir no dará la confianza al gabinete de Vásquez.

Sobre estas declaraciones, Katy Ugarte señaló que el único que puede responder por sus dichos es el mismo Bellido, pero que él mismo –durante la última reunión de bancada- “f ue el primero en decir que se debe cuidar la unidad , en tener que respetar el reglamento y todo eso”.

Finalmente, la congresista representante de Cusco, se mostró positiva con la votación de mañana. “ Bueno, somos la bancada del Gobierno, entonces no podemos darle la espalda al presidente (…) hemos elaborado el reglamento interno para poder encaminarnos en esa línea (de dar la confianza), siempre hay desacuerdos en una bancada; sin embargo, estamos limando asperezas para poder encaminar la unidad de la bancada”, añadió.

Mirtha Vásquez se reunió con 17 congresistas de Perú Libre

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, sostuvo reuniones con todas las bancadas del Congreso, previo a su presentación ante el pleno y la solicitud del voto de confianza. A pesar que el vocero de Perú Libre, Waldermar Cerrón, anunció que no se reunirían con la primera ministra, 17 parlamentarios sí acudieron a la cita.

Víctor Cutipa, Paul Gutiérrez, Katy Ugarte, Roberto Kamiche, Óscar Zea, Pasión Dávila, Edgar Tello, Segundo Quiroz, Francis Paredes, fueron algunos de los congresistas oficialistas que fueron a la PCM.

El gabinete de Mirtha Vásquez se presentará este lunes 25 ante el pleno del Congreso. Foto: La República

“El propósito de la reunión ha sido ratificar los compromisos del presidente Pedro Castillo con los diferentes congresistas. La señora premier (Mirtha Vásquez) ha ratificado en todas estas propuestas que se han encaminado. Sobre todo, en el tema de la Asamblea Constituyente, la segunda reforma agraria, en la salud, educación, etc. Se ha ratificado en todo extremo”, dijo Óscar Zea a la salida de la reunión.

Voto de confianza: ¿cuántos congresistas se necesitan para ratificar el Consejo de Ministros?

El gabinete ministerial que dirige Mirtha Vásquez requiere del voto favorable de la mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los legisladores que estén presentes durante la sesión. Si los 130 marcan asistencia, se requerirán 66 votos para obtener la confianza del Congreso.