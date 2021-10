Ricardo Belmont continúa frecuentando Palacio de Gobierno pese a no ser designado como asesor

A pesar de haber sido anunciado como asesor presidencial por el propio presidente de la República, Pedro Castillo, Ricardo Belmont reveló, después que su nombramiento, que no sería oficializado. No obstante, eso no ha sido un obstáculo para seguir reuniéndose con el jefe de Estado, como ocurrió en la mañana de este domingo 24 de octubre, según el Portal de Transparencia.

De acuerdo a los registros de Transparencia, Belmont Cassinelli ingresó a Palacio de Gobierno para tener un encuentro de trabajo con el mandatario a las 10.00 a. m. del domingo 24. Y se quedó hasta las 11.50 a. m. Es decir, hasta minutos antes del inicio de la ceremonia de Cambio de Guardia, la cual fue realizada en el Patio de Honor de la Casa de Pizarro y presidida por el mandatario.

Registros del Portal de Transparencia.

Fue el propio Castillo Terrones quien anunció que Belmont se había integrado a su equipo de trabajo. Lo informó el 18 de octubre a través de un tuit: “Mi agradecimiento a Ricardo Belmont por sumarse al equipo del Gobierno del Bicentenario. Su experiencia profesional y política estará al servicio del Perú, asumiendo la asesoría del Despacho Presidencial. Lograremos un buen trabajo, pensando siempre en el desarrollo del país”, señaló.

No obstante, pasaron los días y su designación no se hizo oficial en el papel. Nunca salió publicada la resolución en el Diario Oficial El Peruano. Hasta que el jueves 21, tras una reunión con Castillo, Belmont aclaró que su elección no se iba a oficializar, que había sido designado “de palabra”.

“Yo no quiero ningún cargo que me obligue a estar acá metido, entornillado en un sillón. Él sabe cómo lo puedo ayudar y él sabrá si las cosas que le he dicho en bien del deporte, en bien de la salud, en bien de la cultura, en bien de la producción y del empleo, él verá si lo aplica o no”, declaró el también excongresista a la prensa.

“No se va a oficializar (mi designación) como asesor porque eso ya depende de muchas situaciones políticas que están ocurriendo ahora”, concluyó.