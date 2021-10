Hermano del titular del Minem acude a sede ministerial sin registrar ingreso ni salida

El abogado Víctor Gonzales Toro, hermano del actual ministro de Energía y Minas, Eduardo Gonzales Toro, acude frecuentemente a la sede del ministerio ubicada en San Borja sin registrar su ingreso ni salida dentro del libro de visitas, requisito estipulado en el reglamento, según informó un reportaje periodístico emitido en Punto final el último domingo 24 de octubre.

Asimismo, se conoció que Víctor Gonzales Toro se desempeñó como consultor en la gestión de Iván Merino Aguirre, exministro de la mencionada cartera, nombrado por el presidente Pedro Castillo. Por su parte, el actual titular del Ministerio de Energía y Minas (Mimen), Eduardo Gonzales Toro, lo hizo en el despacho del extitular del Consejo de Ministros Guido Bellido. Ambos ganaban 15.600 soles mensuales cada uno, y fueron cambiados en la reorganización del gabinete.

En esa misma línea, tras la salida de Bellido Ugarte de la PCM y de Iván Merino del Mimen, Eduardo Gonzales Toro se convirtió en el nuevo ministro de Energía y Minas jurando en el cargo el pasado 6 de octubre junto a otros seis nuevos ministros, incluida la ahora primera ministra, Mirtha Vásquez.

El informe transmitido por Latina sostuvo que, el mismo día de la juramentación del ministro Eduardo Gonzales, su hermano Víctor Gonzales Toro renunció al Minem, evitando así un presunto conflicto de intereses.

“El profesor Pedro Castillo me ha encomendado la misión más difícil de mi vida, que es reorganizar un ministerio que estaba en ruinas”, dijo Eduardo Gonzales en una de las sesiones de la cartera.

Del mismo modo, se supo que el último 7 de octubre Víctor Gonzales Toro estuvo en una reunión, sin ser funcionario público, con los viceministros José Martín Dávila Pérez y Jorge Luis Chávez Cresta.

Iván Godofredo Merino Aguirre se desempeñó como ministro de Energía y Minas desde el 29 de julio hasta el 6 de octubre del 2021. Foto: Minem

“ Yo no puedo negar que en ese momento en que yo estaba conversando con el señor ministro (Eduardo Gonzales) también se encontraba su hermano (Víctor Gonzáles). Me lo presentó y conversé con él. (…) Cuando hablamos de temas institucionales, el hermano se ha retirado. Yo no he tocado ningún tema institucional con la presencia del señor Víctor Gonzales Toro“, dijo Chávez Cresta en el reportaje.

Por otro lado, según comunicó Latina, diversos funcionarios coincidieron en que el hermano del ministro de Energía y Minas estuvo “recorriendo oficinas y dando órdenes”.