Detienen al gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, por corrupción

Por: Wilder Pari y Elizabeth Huanca. Arequipa.

El personal de la policía fiscal que intervino al gobernador Elmer Cáceres Llica confirmó que la autoridad estaba ebria. Eran cerca de las 23 horas del viernes cuando fue detenido saliendo del domicilio de otro investigado. Videos de la diligencia lo muestran forcejeando con policías y lanzando insultos a “Castillo”. Minutos después en el interrogatorio, se negó a firmar documentos y expresó la incoherente frase “Charly, el más guapo”.

La autoridad tiene orden de detención por diez días junto a otras 19 personas, por integrar la presunta red criminal ‘Los Hijos del Cóndor’, donde mediante sobornos de puestos de trabajos o terrenos se habría agenciado el favor de consejeros regionales para evitar la fiscalización.

Ayer por la mañana, el gobernador, junto a los otros detenidos, fue derivado a la sede de la Policía Anticorrupción. En conferencia de prensa del Ministerio Público y la PNP, se informó que en toda la operación se incautó 35 mil soles, además de una caja fuerte.

Luego fueron trasladados al área de Medicina Legal. Mientras era derivado, Elmer Cáceres Llica señaló: “Este es un abuso de las autoridades”. En los exteriores, recibió el reclamo de transeúntes por los presuntos hechos de corrupción. También llegaron sus simpatizantes a darle su apoyo. Por la noche, trece detenidos pasaron el control de identidad. El gobernador -ya sobrio- señaló que la detención fue conforme a ley.

Situación sui generis

El operativo a ‘Los Hijos del Cóndor’ ha dejado casi descabezada la gestión regional. Aparte del gobernador, hay orden de detención contra funcionarios de alto rango, además de siete consejeros que son la mitad del Consejo Regional. El abogado especialista en derecho electoral Jorge Luis Mamani señala que se trata de una situación que no contempla la norma. “La ley nunca se imaginó que iba a suceder algo como en Arequipa”, expresó.

Mamani refiere que, bajo el procedimiento formal, el Consejo Regional debe declarar la suspensión en el cargo del gobernador, para que acceda el vicegobernador Walter Gutiérrez. Sin embargo, no existe el quorum, pues la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales precisa que se necesita la mitad más uno del número legal, es decir, se requerirían 8 votos, algo imposible por ahora.

El especialista sostuvo que es probable que el lunes el vicegobernador asuma funciones de facto ante el vacío legal. En el caso del Consejo Regional, indicó que los legisladores libres sí podrían tratar otros temas menores. Sin embargo, considera que es posible que el órgano legislativo paralice por diez días mientras se cumple la detención preliminar. Con una eventual prisión preventiva, las cosas estarían más claras y ya se podría pedir el ingreso de accesitarios.

Ídolo caído. Exfutbolista Ysrael Zúñiga entre los veinte detenidos. Foto: Rodrigo Talavera/La República

Por lo pronto, seis consejeros regionales se citaron para mañana lunes a una sesión de emergencia. Además, la empresa Sedapar también convocó a una sesión de emergencia, pues su gerente, Richard Calvo, está detenido y su presidente de directorio, Javier Rospigliosi, está con orden de detención.

Carpeta fiscal

La gestión del gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, inició sin mayoría en el Consejo Regional. De los 14 consejeros, solo cuatro fueron electos por Arequipa Unidos por el Gran Cambio, agrupación que llevó al poder a la autoridad regional.

En su primer año de gobierno, Cáceres equiparó y ganó dominio al interior del Consejo Regional. Logró que cinco consejeros de otras fuerzas políticas se alinearan a su gobierno, conformando una cúpula que, de acuerdo al titular de la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios, Arturo Valencia Paiva, blindó hechos de corrupción en el Gobierno Regional de Arequipa. Este grupo, junto a otros funcionarios, formarían parte de la organización criminal ‘Los Hijos del Cóndor’.

El bloque oficialista estaba conformado por Veto Bernal Huarca, Jeimi Flores Quicaña, Tomás Wuile Ayñayanque Rosas y Kimmerlee Gutiérrez Canahuire. La última se alejó del grupo, debido a las diferencias entre Cáceres y su padre, el vicegobernador, Walter Gutiérrez. Otros consejeros se plegaron progresivamente como aliados de Cáceres, entre ellos, Santiago Neyra y Miguel Guzmán Hinojosa (Alianza por el Progreso), Richard Cervantes (Fuerza Arequipeña), Chriss Díaz Montoya (Arequipa Renace) e Ysrael Zúñiga (Arequipa Transformación).

Votos concertados

La investigación preliminar fiscal refiere que la ‘red criminal’ actuaba bajo votos concertados a cambio de la entrega y administración de obras, beneficios económicos y laborales. Los hechos fueron revelados por una testigo protegida, a quien se llamó Samanta Miranda. Esta denunció a la presunta mafia ante el Departamento de Investigación de Delitos contra la Administración Pública-Dircocor PNP, el 24 de octubre del 2019.

El punto de quiebre para ‘Los Hijos del Cóndor’ se produjo en el marco de la interpelación al exgerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) Marcelo Córdoba, también detenido junto al exgobernador, funcionarios y consejeros por los presuntos delitos de colusión, cohecho pasivo y otros.

Córdoba era cuestionado por su deficiente labor frente al proyecto Majes II. La interpelación se llevó el 22 de octubre del 2019. Un audio al que tuvo acceso La República, evidenciaría que el funcionario negoció el voto de los concejeros aliados. Con la venia del gobernador, ofreció terrenos para que estos lo salven de la interpelación.

El audio, en el que conversa con la consejera por Camaná Chriss Díaz, este le dice: “No quiero que te abstengas, nada (…). Yo quiero tu voto”.

Evidencia. Incautaron documentos clave de ‘Los Hijos del Cóndor’. Foto: Rodrigo Talavera/La República

Mediante este hecho, la Fiscalía pudo conocer la entrega de tierras, y a los funcionarios del Gobierno Regional involucrados en la red. Parte del acuerdo entre consejeros y Cáceres era no fiscalizar, no interpelar a funcionarios, ni declarar en contra de Cáceres.

Entre las pruebas con las que cuenta la Fiscalía existe un audio clave. Este tiene como protagonista al ‘Cóndor’, apelativo con el que se identifica a Cáceres Llica, y la consejera Díaz. De la cinta se nota que Cáceres coordinaría con los consejeros regionales aliados y estos con terceros, la solicitud de dádivas a las empresas que se adjudicaban proyectos en la región. También se habría coordinado la inscripción como socios de los consejeros, a través de testaferros, en la irrigación Pampas Bayas, proyecto que se sobre pone a Majes II y que de forma polémica obtuvo luz verde del Consejo Regional a principios de semana. El mismo favor ocurriría en la asociación Sol Radiante de Majes.

Audio

Repartija de licitaciones

Diálogo entre el gobernador Elmer Cáceres (EC) y la consejera Elizabeth Huanca (EH) negociando obras públicas.

EH: ¿Qué tan factible es, como conversamos con Richard (Calvo) y Santiago (Neyra), ahorita que se entregue una obra?

EC: Es bien difícil. No es como antes, todas se bajan (de propuestas económicas) y se ponen a un solo nivel y debe haber sorteo. ¿Qué hacemos nosotros? Vemos algo que caiga, no es como antes. Pero ¿qué tal si caen?

EH: ¿Qué tal si qué…?

EC: ¿Qué tal si se da? Te prometo algo. Hagamos uno, y como sea tiene que entrar. Pero si no, (que sea) con la (empresa) que tú elijas. ¡Tú lo manejas! (…) No te puedo prometer que va a ganar la que tú elijas (…). ¿Qué tal si gana (la adjudicación de la obra) alguien que tú no conoces? (…) Sin embargo, hay casualidades donde tú te acercas y le puedes decir: ¿Cómo es? Y qué tal si se da (dinero). Entonces, lo metemos y qué tal si gana…

EH: Correcto.

EC: Sin embargo, sí o sí de alguna forma vamos a recomenzar ahí, ¿me entiendes?

EH: Dígame, entonces, porque que tal vez yo le digo a los demás (consejeros)…

EC: No, no. Cada uno es un tema aparte. ¿Qué pasa si pasa algo? Nos van a fregar los dos.

EH: Ahora, dígame, ¿es (para) este año o al próximo año?

EC: Ahora, lamentablemente recién vamos a empezar. Hay nuevas leyes que nos han fregado (…) La Contraloría nos para fregando, sin embargo, quiero cumplir contigo.

EH: ¿Cómo hago ahora?

EC: Dame la relación (obras) de lo que hay allá en Camaná y nos reunimos de aquí a cinco días.

EH: Ahorita va a salir una obra de 15 millones (de soles) que vamos a hacerle para José María Quimper. Ya está licitado y el 20 de noviembre le van a dar la buena pro.

EC: Eso ya está fregado, dime dos más.

EH: Hay otra que va a salir por contrata de Mariscal Cáceres por 8 o 9 millones.

EC: Esa, esa yo voy a llamar y ver cómo hacemos.

EH: ¿Con quién tengo que reunirme para decirle hay esa obra sí o sí?

EC: Conmigo.

Integrantes de ‘Los Hijos del Cóndor’