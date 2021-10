Dina Boluarte sobre cuenta para recaudar fondos: “A esa fecha no había campaña”

Este domingo 24 de octubre, el Perú se levantó con la noticia que involucraba a la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, en la investigación por presunto lavado de activos que habría servido para financiar las campañas electorales del 2020 y 2021 del partido político Perú Libre.

Un informe del diario El Comercio señala que el fiscal Richard Rojas encontró evidencias y testimonios que la involucrarían en el mencionado caso. La indagación también alcanza al viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Braulio Grajeda, quien presuntamente estaría implicado en la recolección del dinero ilícito.

Esta noche, en entrevista con el dominical Cuarto poder, la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social brindó su versión de los hechos y aseguró que la recaudación de dinero se realizó para pagar la reparación civil del secretario general del partido, Vladimir Cerrón, y que cuando se abrió la cuenta para reunir fondos aún no había una campaña en marcha.

“La cuenta se apertura el 1 de noviembre del 2020. A esa fecha, el partido todavía no había inscrito la lista. En consecuencia, no había campaña que hacer. Se cierra el 6 de enero del 2021. ¿Qué tiempo duró la cuenta? Un mes y seis días. (…) En ese tiempo ha habido 104 personas que han ido depositando. ¿De dónde? No se sabe porque fue una cuenta pública, transparente”, señaló Boluarte Zegarra.

Añadió que tanto ella como Braulio Grajeda abrieron dicha cuenta por petición del Comité Ejecutivo Regional Lima Metropolitana de Perú Libre debido a que el “compatriota Vladimir Cerrón indicó que el Juzgado le estaba exigiendo el pago de la reparación civil” correspondiente a su condena penal.

Defiende su inocencia

La tarde de este 24 de octubre, durante una actividad oficial en Ica, Dina Boluarte se mostró optimista sobre la investigación en la que fue incluida y manifestó que ya declaró sobre la cuenta mancomunada presuntamente utilizada para obtener fondos ilícitos.

“Lo que tengo que decir es que conforme vaya avanzando la investigación la Fiscalía nos va a tener que retirar del proceso porque no tiene ni pies ni cabeza“, enfatizó para Canal N.