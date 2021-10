Congreso: la mayoría aún no decide si dar la confianza al nuevo gabinete

La mayoría de los congresistas todavía no decide su voto sobre el pedido de confianza que hará el gabinete ministerial al Poder Legislativo mañana, lunes, requisito para que pueda subsistir el actual equipo de ministros, que encabeza Mirtha Vásquez.

Según diversas fuentes consultadas sobre tendencias en el Congreso, hasta ahora se consideran 33 votos a favor, 31 en contra y 64 sin mayor definición.

En la bancada de Perú Libre, 18 congresistas estarían por respaldar al gabinete, 11 mantendrían su rechazo y siete todavía no mostraban tendencia clara.

El legislador perulibrista Óscar Zea aseguró que él y los otros 15 de su bancada que fueron a la reunión con Vásquez votarán a favor de la confianza. “Prácticamente todos los que hemos asistido se han manifestado en ese sentido”, comentó.

Además, los parlamentarios Alex Paredes y Jorge Marticorena, perulibristas que no asistieron a ese encuentro, pero que no son de la facción de Vladimir Cerrón, cabeza del partido, también expresan respaldo al gabinete. Paredes del bloque magisterial, y Marticorena es invitado, no afiliado al partido.

La legisladora Katy Ugarte, también de Perú Libre, estima que en su bancada serán más que 18 quienes respaldarán a los ministros mañana en el Pleno.

“Nos hemos encaminado, limando las asperezas dentro de la bancada, sobre todo lo que pasó las semanas pasadas por comunicados que nos desestabilizaron. Estamos tratando de unirnos en la mejor manera. (...) Mis compañeros están reflexionando para poder ir unidos. La mayoría sí (votará a favor), se va a dar, algunos compañeros estaban ahí un poco reacios, pero se supone que han reflexionado porque somos la bancada del gobierno”, afirmó la oficialista.

Sin embargo, el congresista Jaime Quito, alineado con la facción cerronista, aseveró que él y otros de sus camaradas seguirán la línea del pronunciamiento del partido Perú Libre, que anunció su rechazo al actual gabinete.

En Fuerza Popular, sus 24 votos todavía estarían por definirse, según fuentes de esta agrupación. Estarían entre el voto en contra y la abstención.

“Sería un grave error y estarían desafiando al Congreso si no hacen caso a los reclamos porque la mayoría de bancadas hemos pedido estos cambios en las reuniones con la premier Vásquez”, ha dicho a la prensa el vocero fujimorista, el congresista Hernando Guerra García.

En el encuentro de los portavoces naranjas con la primera ministra, los fujimoristas cuestionaron la posibilidad de una Asamblea Constituyente y la idoneidad de los titulares del Interior, Luis Barranzuela, y de Educación, Carlos Gallardo.

Luis Barranzuela es la "piedra en el zapato" del gabinete encabezado por Mirtha Vásquez. Foto: difusión

“Fuerza Popular no adelanta sus posiciones. (...) Vamos a escuchar a la primera ministra”, adujo entonces Guerra García.

En Acción Popular, se busca que la votación sea en bloque, pero aún no definen si será a favor o en contra de la confianza.

“Hemos decidido esperar a ella (Vásquez) haga su exposición el lunes para poder decidir. Sin embargo, también le hemos hecho llegar preocupaciones como la designación del ministro del Interior. Hay mayor intención de darle la confianza. Sin embargo, hay congresistas que se mantienen en una posición ciertamente cerrada de negársela. Pero la decisión que se tome en mayoría es la que se tiene que respetar, por unanimidad”, dijo el legislador Elvis Vergara, vocero acciopopulista.

Sin embargo, su correligionario Edwin Martínez reafirmó que está a favor de apoyar la investidura y que esta posición prima en “la gran mayoría” de los parlamentarios de la lampa.

En Alianza para el Progreso (APP), su vocero Eduardo Salhuana adujo que esperan la exposición de Vásquez y que hoy se reunirán para evaluar si votaran en bloque o cada uno según su propio criterio. Reiteró que “existe una mirada positiva”.

La legisladora apepista Gladyz Echaíz, quien votó contra el gabinete de Guido Bellido, resaltó su preocupación por la permanencia de Barranzuela.

Su compañero Roberto Chiabra ha dicho que si Vásquez quería el voto de confianza, “primero debió sacar a los ministros cuestionados”, que “no califica para el cargo” y que él ya tiene su posición, pese a que su bancada decide recién mañana. Este apepista votaría contra la confianza.

En Avanza País, sus 10 integrantes no respaldarían al gabinete si se mantiene Barranzuela. “Debería ser removido del cargo. Eso es importante para poder dar el voto de confianza”, dijo su vocero, José Williams.

En Renovación Popular se muestran en contra, pero sin última palabra. “(Barranzuela y Gallardo) no van a tener nuestra confianza nunca”, expresó el portavoz, Jorge Montoya, pero añade: “Decidiremos el lunes”. Serían otros 9 votos en contra.

En Somos Perú-Partido Morado, su vocero alterno, Wilmar Elera, sostuvo que aún no se han reunido para tomar posición, pero que él apoyará al gabinete. Reiteró que el cambio de ministros cuestionados no es un condicionante. “Después veremos con detalle de cada caso”, adujo.

En Juntos por el Perú darían cuatro votos a la confianza, sin contar al ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez.

En Podemos Perú, sus 5 votos ya se anunciaron a favor.

El no agrupado, exacciopopulista Carlos Zeballos ratifica su respaldo a la confianza.

Mientras se esperan definiciones, colectivos a favor del Gobierno y en contra de este organizan movilizaciones para el mismo lunes afuera del Congreso. Esperan incluir en los congresistas que tienen en sus votos el destino del gabinete.

Infografía - La República

En la calle

Respaldo. El Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad alista una movilización nacional en respaldo al Gobierno para mañana.

Rechazo. Otros grupos, entre ellos los extremistas La Resistencia y Combatientes, reclamaran rechazo a la confianza.

Reacciones

Óscar Zea, congresista de PL

“Prácticamente todos los que hemos asistido (a la reunión con Vásquez) se han manifestado en ese sentido (a favor de dar la confianza). Creo que ese debería ser el camino y pedir a nuestros compañeros de bancada que hagan lo mismo”.

Elvis Vergara, vocero de AP

“Hay mayor intención de darle la confianza. Sin embargo, hay congresistas que se mantienen en una posición ciertamente cerrada de negárselo. La decisión que se tome en mayoría es la que se tiene que respetar, por unanimidad”.