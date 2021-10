Arequipa: audio revela que consejero regional le quitó terrenos a Autodema

El sábado, tras la detención del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, sus funcionarios de confianza y siete consejeros regionales, se difundieron una serie de audios que ponen al descubierto cómo se preparaba el reparto de terrenos, puestos de trabajo a cambio de respaldo a la gestión actual.

Entre los audios, figura uno que corresponde a una conversación entre el consejero por la provincia de Caylloma, Veto Bernal, y la consejera por Camaná, Chriss Díaz Montoya. En la grabación, el ahora detenido alardea sobre haberle quitado terrenos a la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema).

El audio es el siguiente:

Bernal: Cuanto te vas a Majes, toda esa margen está en blanco. Son los terrenos eriazos, de libre disponibilidad, fuera de toda el área productiva de Majes I. Esos terrenos son los que estoy poniendo en las ordenanzas que vamos a pasar al gobierno regional (…)

Tito lo vendió esto por ejemplo, lo dio en cesión de uso. La gente me llamó, porque antes aquí llegaban las avionetas. Toda esa pampa es el aeropuerto, lo han vuelto como (para) carrera de caballos. Han tenido que anularlo. Como yo conozco, hoy también he hecho anular una subasta pública de Napoleón (Ocsa) que quería hacerla sin martillero. Le dije ¿no hay martillero? Eso amarran estos funcionarios. Querían comprar las vacas entre tres, pero a mí me avisan los trabajadores (…)

Bernal: Nosotros somos unos triste tontos.

Consejera: Tres tristes tigres.

Bernal: ¿Yo digo para estos rateros he gastado tanta plata en la campaña?

Consejera: Y ¿Napoleón es amigo del gobernador?

Bernal: Yo lo he recomendado. Tengo una denuncia de agua por mis terrenos y él era mi asesor. Me pareció buen muchacho, cayllomino, lo vi sano (…) Le dije: ‘Elmer, ya que a Tito lo han sacado, ponlo pues a Napoleón, es ingeniero, hasta que busquemos un tigre bueno’ (…) Lo he puesto a Napoleón y se ha ganado la amistad de Elmer. Ustedes piensan que ando detrás de Elmer (…) Lo apoyo, lo ayudo, pero acá hay muchas cosas (…) Yo me hice famoso quitándole todos estos terrenos a Autodema, todito.