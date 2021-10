Voto de confianza: Congreso cita a Junta de Portavoces este lunes 25

La Junta de Portavoces ha sido convocada para sesionar en el Congreso de la República este lunes 25 de octubre, día en el que la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, solicitará el voto de confianza al Parlamento. La sesión está programa para las 9.00 a. m. , previo a la presentación de la primera ministra, y se realizará en la Sala Grau del Palacio Legislativo, tal como se indica en la citación enviada por el oficial mayor, Hugo Rovira Zagal.

También señala que los portavoces tendrán la posibilidad de participar de manera virtual a través de la plataforma de sesiones del Congreso, si es que así lo desean.

La sesión está programa para las 9 de la mañana. Foto: Twitter/Congreso.

Cuestión de confianza

Ese mismo día, a las 11.00 a. m., la primera ministra Mirtha Vásquez se presentará con su gabinete ante el pleno del Congreso para presentar la política general del gobierno y pedir el voto de confianza. Como se informó durante la semana del 18 al 22 de octubre, la titular de la Presidencia de Consejo de Ministros se reunió con las distintas bancadas del Parlamento para recoger sus demandas y llegar a consensos.

Hasta el momento, algunos congresistas han adelantado su posición sobre el voto confianza. La parlamentaria Flor Pablo y la bancada del Partido Morado-Somos Perú se mostraron a favor de otorgarle el respaldo político, pero sin dejar de fiscalizarlos.

“Damos la confianza pero, no es un cheque en blanco, es una confianza manteniendo nuestro rol de fiscalización y nuestro rol también de ayudar a construir, porque acá no se trata de Ejecutivo versus Legislativo. En este momento tan crítico, el país requiere gobernabilidad y la gobernabilidad no se hace en un enfrentamiento constante, se hace poniendo los puntos claros y la razonabilidad ”, dijo Pablo a la prensa.

En cambio, otros parlamentarios esperarán la exposición de Vásquez para tomar una decisión. En esa postura se encuentra el vocero de Avanza País, Williams Zapata, que tras la reunión que sostuvo en Palacio indicó que la bancada manifestó su desconfianza sobre la política general del gobierno y sobre los nombramientos de los titulares de la cartera del Interior y Educación: los ministros Luis Barranzuela y Carlos Gallardo, respectivamente.