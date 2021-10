Betssy Chávez: “Algunos darán su voto de confianza tomando un par de clonazepam”

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, manifestó que el Gobierno se ha preocupado por tender puentes de diálogo con todas las bancadas parlamentarias aunque no compartan los mismos idearios. En ese sentido, señaló que espera que el lunes 25 de octubre, fecha en que el gabinete de Mirtha Vásquez solicitará el voto de confianza, puedan obtener el respaldo mayoritario del Congreso, ya que se trata de buscar la gobernabilidad.

“Muchos sectores piden ministros a su medida, que sean de derecha. Es un poco ilógico porque somos un Gobierno de izquierda. Entiendo que algunos nos darán el voto de confianza tomándose un par de clonazepam , quizá vaya a ser de esa forma, quizá pasemos a las justas, no lo sé”, declaró la ministra para Exitosa.

Chávez precisó que es consciente de que hay un sector de oposición que busca la vacancia presidencial. No obstante, sugirió que esto es algo que se veía venir, ya que “nunca han aceptado los resultados”.

“Este 25 vamos a poder ver quiénes están a favor de la gobernabilidad y quiénes no. No falta nada. Vamos a poner muchas cartas sobre la mesa. No vamos ni 100 días de gestión, dos meses y algo de Gobierno y bien es indicando que la agenda única que tienen es la vacancia. Nunca han aceptado los resultados, que vayamos a segunda vuelta, no aceptan este Gobierno del pueblo ”, replicó.

Apoyo de Perú Libre

Con referencia a las discrepancias dentro de su partido, la ministra de Trabajo aclaró que estas existen en todas las bancadas; no obstante, no implican una ruptura necesariamente. Defendió además que su bancada posiblemente les dé el respaldo que necesitan.