Congresista Vergara: Continuidad de Barranzuela no condiciona voto de confianza a gabinete Vásquez

El nuevo vocero de la bancada de Acción Popular (AP), Elvis Vergara, se mostró satisfecho con el primer contacto entablado entre su bancada y la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, previo a lo que será este lunes 25 el pedido del voto de confianza ante el Congreso. Destacó la voluntad para el diálogo que tiene la titular de la PCM.

“ Estamos de cierto modo alagados con que haya sido la ministra la que fue a reunirse con la bancada y no la bancada la que tuvo que ir a la PCM , eso es un gesto importante porque demuestra que hay desprendimiento de su parte para entablar el diálogo”, declaró este sábado a RPP.

En este sentido, el legislador señaló que el principal pedido de la bancada de Acción Popular fue la rápida atención de los conflictos sociales. “Dentro de la conversación, nosotros hemos hecho llegar nuestras preocupaciones que van por la desatención de las necesidades más urgentes. Hay conflictos sociales desde varios días atrás como los de Puno y Junín. Y hay otros conflictos sociales que están por estallar ”, agregó.

El próximo lunes 25, la jefa de la PCM se presentará, junto con su gabinete, en el Congreso de la República para enunciar la política general del Gobierno y pedir el voto de confianza. La sesión fue programada para las 11 de la mañana. Así lo dio a conocer la presidenta de la Mesa Directiva, María del Carmen Alva, luego de responder a la solicitud enviada por Mirtha Vásquez.

Barranzuela no condiciona el voto de confianza

Otro tema central en la conversación que sostuvieron los integrantes de Acción Popular con la primera ministra fue el de la presencia del Luis Barranzuela como ministro del Interior. Los legisladores le solicitaron que evalúen su cambio, pero dejaron en claro que no es un condicionante para votar a favor del voto de confianza al gabinete Vásquez.