Lescano sobre María del Carmen Alva: “Le he dado algunos consejos, pero no han sido muy bienvenidos”

El excandidato presidencial Yonhy Lescano, quien hoy asesora al parlamentario de Acción Popular Carlos Zeballos, señaló que en el pasado intentó aconsejar a María del Carmen Alva, actual presidenta del Congreso, pero que sus sugerencias no fueron bienvenidas. Indicó que espera que ella no forme parte de un presunto plan de vacancia contra el presidente Pedro Castillo.

“ Le he dado (a Alva) algunas sugerencias, consejos y opiniones, pero no han sido muy bienvenidos, de tal manera que ha habido un apartamiento. Es una experiencia muy parecida a la que tuve con el señor Merino, con quien no tuve ninguno tipo de relación cuando fue presidente del Congreso”, declaró Lescano en diálogo con Epicentro TV.

“ Ellos están en otra corriente, más cercanos a (Alfredo) Barnechea, (Raúl Diez) Diez Canseco, (Víctor Andrés) García Belaunde. Nosotros estamos en otro sentido trabajando. Pero no deberíamos ser adversarios. No deberíamos tener eso alejamientos. Pero ellos han decidido tal alejamiento y yo respeto eso. No tengo por qué enojarme”, agregó.

Asimismo, dijo que el expresidente Fernando Belaunde Terry nunca se prestó para vacancias o planes de destitución al jefe de Estado, por lo que espera que María del Carmen Alva, también congresista de Acción Popular, no se preste para sacar a Pedro Castillo.

“Ojalá que no sea así. Yo estoy alejado hace mucho tiempo de la presidenta del Congreso. No tengo mayor comunicación con ella. De manera tal que yo hago votos para que no sea así, porque (vacar al presidente) sería un tremendo error”, precisó Lescano.

Lescano en contra de la aprobación de la ley que limita la cuestión de confianza

Por otro lado, el excongresista Yonhy Lescano se mostró en contra de que el Pleno del Parlamento haya aprobado por insistencia la ley que limita la cuestión de confianza, sin tomar en consideración las recomendaciones del Ejecutivo.

“Yo creo que en un momento donde se necesitan acercamientos no es conveniente discutir este tipo de proyectos de ley, que dan ventaja a un poder del Estado y ponen en desventaja al otro. Limitar la cuestión de confianza al Ejecutivo le disminuye una serie de sus atribuciones y le da ventaja al Congreso. Políticamente no está bien. Tenemos que acercar las posiciones más que distanciarlas”, declaró.

“Me parece un error que se haya insistido en una situación que no es un buen elemento para conseguir resolver estos conflictos y llevar adelante las políticas de Estado”, concluyó.