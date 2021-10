Lescano sobre alejamiento de Alva: “Es una experiencia muy parecida a la que tuve con Merino”

En una nueva edición de Grado 5 de Epicentro TV, el excandidato presidencial Yonhy Lescano mostró su postura en contra de la ley aprobada por insistencia en el Congreso que regula el uso de la cuestión de confianza por parte del Ejecutivo, el cual ya inició el trámite para que el Tribunal Constitucional declare su nulidad.

Aunque la bancada de Acción Popular votó a favor de la medida, el excongresista sostuvo que no es conveniente impulsar este tipo de medidas que dan ventaja a un poder del Estado y ponen en desventaja a otro.

“Políticamente no está bien. Tenemos que ir acercando las posiciones, en vez de distanciar. Me parece un error que se haya insistido en una situación que no es un buen elemento para conseguir resolver estos conflictos”, criticó.

PUEDES VER: Bancada de AP rechaza que militantes digan que ley de cuestión de confianza es anticonstitucional

René Gastelumendi, conductor de Epicentro TV en alianza con LR+, recordó que el congresista del partido de la lampa por la región Cusco, Luis Ángel Aragón Carreño, presentó esta iniciativa el pasado 10 de agosto.

Lescano aclaró que no ha mantenido ningún tipo de conversación con Aragón Carreño desde que terminaron las elecciones generales 2021.

Ante la posibilidad de que el Congreso promueva una vacancia presidencial contra Pedro Castillo, el también excongresista reiteró que no mantiene contacto con la presidenta de la Mesa Directiva, María del Carmen Alva.

PUEDES VER: Acción Popular aún no define voto de confianza

El excandidato presidencial lamentó el alejamiento dentro del partido fundado por Fernando Belaunde Terry; sin embargo, alegó que en la vida política a veces prima la “ingratitud” y otras la “lealtad”.

“Le he dado (a Alva) algunas sugerencias, consejos y opiniones, pero no han sido muy bienvenidos. Ha habido un apartamiento, es una experiencia muy parecida a la que tuve con el señor Merino. Ellos están en otra corriente, más cercanos a Barnechea, Diez Canseco, García Belaunde. El presidente Belaunde nunca hacía estos planeamientos, no se prestaba para este tipo de vacancias, ojalá no sea así, sería un tremendo error”, comentó.

Yonhy Lescano invocó a la bancada de Acción Popular a evitar dejarse llevar por la posición de la ultraderecha.