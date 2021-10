Congresista Cavero sobre voto de confianza: postura de Avanza País no será “muy favorable”

Alejandro Cavero, congresista de Avanza País, señaló que su bancada aún evalúa el voto de confianza al gabinete ministerial que encabeza Mirtha Vásquez; sin embargo, considera que la postura final del grupo parlamentario no será favorable, ya que, según manifiesta, aún continúan ministros cuestionados, pese a las críticas a sus designaciones. Precisamente, uno de ellos es Luis Barranzuela.

“Todavía no hemos tomado una posición, sigue en análisis de la bancada, nuestro vocero lo anunciará en su momento, pero yo creo que no va ser una posición muy favorable porque no han enmendado a los ministros cuestionados , no han enmendado lo de la asamblea constituyente, no han cambiado mucho el rumbo de las políticas originales del Gobierno”, dijo en diálogo con Canal N.

Al ser consultado sobre si la salida de Luis Barranzuela podría significar que Avanza País otorgue el voto de confianza, Cavero respondió que eso “va ser muy complicado”. “ Yo he dicho que pueden ser rostros nuevos y formas nuevas, pero siguen siendo en el fondo las mismas ideas de izquierda radical . Mientras eso no cambie, no le puedes pedir a las fuerzas de oposición, que pueden pensar distinto, confiar en esas ideas que no creemos”, indicó.

Sobre demanda de inconstitucionalidad por ley de cuestión de confianza

El legislador Alejandro Cavero defendió la constitucionalidad de la ley de interpretación de cuestión de confianza promulgada por el Congreso de la República. “Creemos que eso (la presentación de una demanda ante el Tribunal Constitucional) no suma a generar confianza, en este momento, y crea inestabilidad”.